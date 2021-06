Bad Belzig

Die Bad Belziger allgemein und die künftigen Mieter speziell müssen sich noch in Geduld üben bis das Soziokulturelle Zentrum am Busbahnhof fertig gestellt sein wird. Der Bezug des Gebäudes wird für den Winter in Aussicht gestellt. Die Gestaltung der Außenanlagen ist demnach noch nicht fix.

Die ehemalige Schule wird zur Kultur- und Begegnungsstätte umgebaut. Bibliothek und Jugendtheater „Strumpfhose“, „Trollberg“-Treff und Christlicher Verein junger Menschen sollen dort unter anderem ihr Quartier beziehen. Nach der Explosion der Kosten bei den Bauarbeiten in der alten Substanz scheint sich schrittweise die finanzielle Lücke zu schließen.

Überweisung aus dem Ausgleichsfonds

Der Kreis Potsdam-Mittelmark überweist 105.000 Euro aus dem Ausgleichsfonds für finanzschwache Kommunen, wie Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) die Stadtverordneten am Montagabend informiert hat. Insgesamt mussten im Sommer des vergangenen Jahres absehbare Steigerungen von 2,8 auf 3,8 Millionen Euro registriert werden. „Die finale Schlussrechnung steht freilich noch aus“, sagt der Rathauschef. Doch wird damit gerechnet, dass der finanzielle Rahmen gehalten werden kann.

Gesucht werden langfristig noch Geldgeber für die Ausstattung. Hier bewirbt sich die Kommune in Abstimmung mit den künftigen Mietern erneut um Fördergeld und Spenden. Für die Herstellung der Außenanlagen hat sie 750.000 Euro vorgesehen. Die Ausschreibung läuft gerade erst.

Umfeld wird neu geordnet

„Die Verzögerung resultiert daraus, dass nochmal ein gesamtes Bauantragsverfahren nötig war, nachdem die Zufahrt nicht wie erhofft vom Supermarkt-Parkplatz nebenan realisiert werden konnte“, erklärt Vizebürgermeister Robert Wildgrube. Statt dessen mussten Zufahrt von der Weitzgrunder Straße sowie die Stellflächen für Einsätze der Feuerwehr und die Parkplätze neu geordnet werden“, sagt der Bauamtsleiter.

Bad Belzigs Bauamtsleiter Robert Wildgrube musste umplanen: Am soziokulturellen Zentrum entstanden Mehrkosten. Quelle: René Gaffron

Deren Fertigstellung ist wiederum Bedingung, dass überhaupt das Gebäude bezogen werden kann, so der Ressortchef. Auf jeden Fall erst im nächsten Jahr wird demnach also der Garten- und Landschaftsbau zum Zuge kommen und für Grün im Umfeld sorgen.

Jugendprojekt im Herbst

Insofern werden riesige Sandsteine erst einmal auf dem Hof zwischen gelagert. Sie sollen Ende September/Anfang Oktober von Jugendlichen bearbeitet werden. Die Skulpturen sind als Beitrag zur Europäischen Straße des Friedens gedacht. Bislang gibt es 20 Standort zwischen Paris und Moskau. Der Platz wird in Bad Belzig an der 1866 auf Initiative von Pfarrer Albert Baur gepflanzten Friedenseiche sein.

Die Steine aus Brück sind am Soziokulturellen Zentrum in Bad Belzig eingetroffen. Jens Gruszka (links), Gerhard Pohl, Rudolf Kaltenbach und Silvia Fohrer haben sie in Empfang genommen. Quelle: René Gaffron

Betreut werden sie vom renommierten Künstler Rudolf Kaltenbach aus Berlin und seiner Lebensgefährtin Silvia Fohrer. Seit mehr als zwei Jahrzehnten geben sie Symposien für Profi- und Laien unter dem Motto „Steine ohne Grenzen“. Das Paar pflegt seit jeher Kontakte in den Hohen Fläming und ist mit Ewald Mattes befreundet.

Brücker Unternehmen ist Partner

Der Inhaber von Rex-Granit im Gewerbegebiet Brück stellte wie versprochen ebenfalls zu einem sehr günstigen Preis im Oktober bereits geschnittene Steine bereit. Nun braucht er freilich den Lagerplatz. Also rollten dieser Tage die Tieflader und Krane einer Michendorfer Fachfirma vor und lieferten das Material in die Kur- und Kreisstadt.

Die Steine werden von Jugendlichen bearbeitet und dann dort platziert, wo Gerhard Pohl noch im urbanen Grün am Soziokulturellen Zentrum steht. Quelle: René Gaffron

Es lagert nun schon fast an Ort und Stelle, wie Gerhard Pohl von der Evangelischen Gemeinde St. Marien Bad Belzig/Hoher Fläming und Jens Gruszka vom Info-Café „Der Winkel“ zufrieden feststellen. Sie engagieren sich seit langer Zeit für die Verwirklichung des interaktiven Kunstprojektes.

Die Frage, ob es noch vor der Bearbeitung oder danach umgesetzt wird, lässt sich noch nicht klären. Das erfolgt, wenn die Abläufe für die Gestaltung der Außenanlagen geklärt sind.

Von René Gaffron