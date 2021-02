Neue Runde im Streit um Fernwärmepreise in Bad Belzig

Bad Belzig

Im Konflikt um die Fernwärmepreise der Stadtwerke Bad Belzig wird jetzt externer Sachverstand bemüht. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hat ihn bestellt. Das hat das er der MAZ bestätigt. Das Stadtoberhaupt hofft mit dem Engagement des Gutachters auf objektive Angaben, nachdem er bisher subjektive Einschätzungen wahlweise vom kommunalen Versorger als Lieferant und von der städtischen Wohnungsgesellschaft (Bewog) als Abnehmer wahrnimmt.

Obwohl sich die Bewog öffentlich nicht in der Angelegenheit äußert, ist es ein offenes Geheimnis, dass sie die Entwicklung – wie die Wohnungsbaugenossenschaft Bad Belzig 1919 und andere Kunden – kritisiert. Mit Hinweis auf die Einführung der Kohlendioxid-Abgabe sind im November kurzfristig neue Vertragsentwürfe mit erhöhten Preisen –auf Basis einer veränderten Kostenstruktur – versendet worden. Eine fristgerechte Kündigung der alten Kontrakte war nicht erfolgt.

Transparenz wird verschieden ausgelegt

Wie Roland Leisegang weiter berichtet, ist seinerseits eine Vereinbarung in Arbeit, in der sich die Beteiligten am Ende des Prozesses verpflichten sollen, das Ergebnis der Prüfung durch den neutralen Experten zu akzeptieren. „Transparenz ist ein Begriff, der von allen benutzt, aber sehr unterschiedlich ausgelegt wird“, so der Rathauschef. Nachdem der im Dezember vereinbarte Weg nicht die erhoffte Verständigung gebracht hat, bedient sich der Verwaltungschef nun der Supervision.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hofft auf externe Hilfe im Streit der städtischen Gesellschaften . Quelle: René Gaffron

Derweil hat die Stadtwerke-GmbH einen offenen Brief von Bewohnern in der Kurparksiedlung beantwortet. Demnach sah sich das Unternehmen dazu berechtigt und genötigt, die Bedingungen der Fernwärmeversorgung unverzüglich anzupassen. Denn die mehr als 20 Jahre alten Verträge entsprechen nach seiner Ansicht in technischer und rechtlicher Hinsicht nicht dem Stand der Rechtssprechung.

Information im Amtsblatt üblich

Die hinterfragte Veröffentlichung der neuen Lieferbedingungen im Amtsblatt sei übliche Praxis, um die Kunden zu benachrichtigen – keine amtliche Bekanntmachung im Sinne des öffentlichen Rechts. Dass die Kohlendioxid-Abgabe von der Entstehung bis zum Endverbraucher eingepreist wird, sei üblich, heißt es weiter. In der Tat weisen das andere märkische Stadtwerke so aus, obwohl beispielsweise Neuruppin dem Vernehmen nach zunächst anders verfahren wollte.

Die Stadtwerke Bad Belzig erläutern ferner, dass eine bestimmte Anschlussleistung vereinbart und dafür ihre Grund- und Arbeitspreise kalkuliert werden. „Würde jedem Kunden die Möglichkeit gegeben, seinen Anschlusswert jederzeit zu ändern, käme es zum Ungleichgewicht in der Kostenstruktur. Die Fixkosten der Stadtwerke, die mit dem Grundpreis finanziert werden, sinken nicht bei abnehmender Anschlusszahl“, heißt es in dem Schreiben. Bewohner der Eichenallee haben beklagt, dass ihnen der Verzicht auf Fernwärme und die Nutzung alternative Quellen wie ein Kamin letztlich teurer zu stehen kommt.

Fehlende Zahlen für Kurparksiedlung

Um so mehr wird die Offenlegung der Kosten der Wärmeproduktion für die Kurparksiedlung gefordert. Sie erfolgt eigentlich technisch günstig in den Blockheizkraftwerken in der Stein-Therme. Die Kundschaft glaubt, dass die Stadtwerke für die kurze Überleitung einen Aufschlag nehmen.

Der Verdacht wird genährt, solange Produzent und Lieferant keine Zahlen nennen. Im Schreiben der Stadtwerke wird der Aufwand ausführlich beschrieben, die Kosten bleiben unerwähnt.

Von René Gaffron