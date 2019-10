Politik und Einwohner rücken zusammen

Bad Belzig

Im Bürgerhaus zeichnet sich ein Stühlerücken ab. Die Stadtverordneten von Bad Belzig werden in Zukunft nicht mehr wie gewohnt längs an der Fensterfront des Plenarsaals sitzen. Vielmehr soll die Tafel um 90 Grad gedreht werden und in den jetzigen Zuschauerraum hineinragen.

Die Besucherplätze, etwa zwei Dutzend auf jeder Seite, werden rechts und links daneben aufgeteilt. Die Zuschauer können den Stadtverordneten dann praktisch über die Schultern sehen.

Anregungen aus dem Publikum

Hier geht’s in den Tagungssaal. Quelle: René Gaffron

Die Versammlungen in Bad Belzig sind in der Regel ganz gut besucht. „Auf die Hinweise wollen wir zumindest versuchsweise eingehen“, verspricht der Parlamentschef. Nach eigener Aussage fühlt er sich ebenfalls nicht wohl, wenn er bei der Fragestunde quasi um die Ecke sitzend kaum Blickkontakt mit den Einwohnern habe. Darüber hinaus wird der Abstand zwischen Politikern und Publikum nun geringer.

Mitlesen wird möglich

Des weiteren sollen mindestens eine Leinwand und zwei Bildschirme angeschafft und, dem neuen Bestuhlungsplan entsprechend, an den Wänden montiert werden. So können alle Anwesenden die Tagesordnung oder Vorlagen mitlesen. Wahlweise lassen sich auch Vorträge optimal präsentieren. Rund 5000 Euro sind für die Beschaffung und Installation zunächst vorgesehen.

Klaus Gleisenring ist Chef Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig hat sich jetzt konstituiert. Das Gremium hat, einschließlich Bürgermeister Roland Leisegang, neun Mitglieder. Es koordiniert die Arbeit von neuerdings drei Fachausschüssen in Vorbereitung auf die Parlamentssitzungen. Klaus Gleisenring (Wir vom Dorf) ist als Vorsitzender bestätigt worden. Er wurde in offener Abstimmung ohne Gegenkandidaten und bei voller Zustimmung gewählt. Gleiches gilt für Stellvertreter Sven Schmidt ( SPD).

Womöglich springt auch noch ein neuer Projektor heraus, hieß es im Hauptausschuss. Das Gremium zeigte sich offen für diese Neuerungen. Schließlich will das Parlament zunehmend transparent und weitgehend papierlos arbeiten. Dazu sollen die 22 Stadtverordneten und 27 sachkundigen Einwohner einen Zuschuss erhalten, um sich die dafür nötige Technik anzuschaffen.

Beschallung noch umstritten

Für weitere 10 000 Euro steht der Erwerb einer Beschallungsanlage in Rede. Darüber konnte jedoch noch keine Einigkeit erzielt werden. Dabei geht es auch nur teilweise um die bessere Verständlichkeit der Politiker-Äußerungen. Vielmehr ist daran gedacht, die digitale Aufzeichnung zu nutzen, um den Protokollanten die Arbeit zu erleichtern. Hier sind zuweilen zwei Mitarbeiter lange Zeit gebunden, erklärte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Doch momentan gibt es noch Bedenken – sowohl was das Kosten-Nutzen-Verhältnis als auch die Arbeitsweise angeht. Die Audio-Mitschnitte sollen zwar jeweils nach Protokoll-Bestätigung vernichtet werden. Dennoch konnten die Vorbehalte der Betroffenen noch nicht ausgeräumt werden.

Von René Gaffron