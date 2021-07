Neue Spitze führt  die Linke zwischen Havel und Fläming in den Wahlkampf

Bad Belzig

Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Für Harald Muhsack aus Stahnsdorf hält es zumindest ein neues politisches Ehrenamt bereit. Er steht neuerdings an der Spitze des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark der Linken. „Das Augenmerk wird jetzt erst einmal auf den Wahlkampf gerichtet“, sagt der Vorsitzende mit Blick auf den 26. September, wenn über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages entschieden wird.

Auf dem Chefposten löst er Astrit Rabinowitsch ab. Die 68-jährige Sozialpolitikerin aus Wiesenburg hatte aus persönlichen Gründen nicht mehr kandiert. Nachdem der Parteitag wegen der Covid-19-Pandemie zweimal verschoben werden musste, konnte er im Frühjahr in der „Flämingperle“ über Bühne gehen. Nunmehr hat sich die Führungsriege formiert, wie Harald Muhsack berichtet und auf eine Reihe junger Mitstreiter verweist.

Trommeln in den Wahlkreisen

Zunächst einmal trommeln sie für Tobias Bank zwischen Brandenburg/Havel und Jüterbog sowie für Norbert Müller in Potsdam und Umland. Das sind die Direktkandidaten der Sozialisten, die jeweils als Außenseiter im Rennen sind.

Christoph Jantc ist Geschäftsführer der Linken im Kreis Potsdam-Mittelmark und will sie digital modernisieren. Für den Wahlkampf bringt er Opfer und verteilt Flugblätter. Quelle: René Gaffron

„Die Linken setzen sich für die medizinische Grundversorgung auch auf dem Lande ein. Dafür wird es nötig sein, die derzeit auf Fallpauschalen basierende Krankenhaus-Finanzierung zu reformieren“, sagt er. Im Kreistag Potsdam-Mittelmark wird Harald Muhsack dann mit entscheiden, ob der Einfluss im Ernst-von-Bergmann Klinikum Bad Belzig wieder von 24,9 auf mehr als 50 Prozent erhöht wird.

Mindestlohn wird Thema

Initiativen für bezahlbaren Wohnraum zwischen Havel und Fläming und gesunde Ernährung in Schulen und Kitas der Städte und Gemeinden sieht er ebenfalls für unerlässlich an. Selbst hat er die Geschäftsführung für sein Catering-Unternehmen an den Sohn Michael übergeben, um sich nun politisch dafür einzusetzen, dass Mindestlohn in Küchen, Reinigungsfirmem, Wach- und Sicherheitsdiensten eingehalten wird. Vor dem Hintergrund sollte Insourcing – also die Rückführung von ausgelagerten Aufgaben unter das Dach der Kommunen – laut Muhsack zum Trend werden.

Noch reichlich 300 Mitglieder Die Linke zählt in Potsdam-Mittelmarkaktuell 305 Mitglieder. Sie sind in 20 Basisgruppen organisiert. Beim Parteitag vor zwei Jahren waren es noch 45 Genossen mehr. Die meisten Mitglieder sind reiferen Semesters – 50 sogar über 80 Jahre. Kreisvorstand _ Vorsitzender Harald Muhsack (Stahnsdorf), Stellvertreter: Simon Behling (Teltow), ein weiterer Vizeposten ist noch weiblich zu besetzen. Schatzmeisterin: Renate Krüger (Borkwalde), Beisitzer: Ilona Lehnert und Beate Koch (Stahnsdorf), Thomas Singer (Teltow), Bernd Lachmann (Wusterwitz).

Während er im Kreistag als fleißiger Fragen- und Antragsteller etabliert ist, würden seine jungen Mitstreiter den „Sitzungssozialismus gern reduzieren und mit inkluisven Ansätzen ersetzen“, wie es Stellvertreter Simon Wehling formuliert. Das meint sowohl die Überwindung thematischer und administrativer Grenzen – gerade im Potsdam-nahen Raum. Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow weiß er aber auch um die Regularien.

Geschäftsführer mit Tatendrang

Für die Digitalisierung der Parteiarbeit steht Christoph Jantc. Der 33-Jährige Student ist nicht von ungefähr zum Geschäftsführer des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark erkoren worden. Die Partei wird dessen ungeachtet ihr Büro am Busbahnhof in Bad Belzig erhalten.

Die Linke Potsdam-Mittelmark ist zwar laut Karte noch gut in Stadt und Land vertreten. Doch momentan werden die wichtigen Posten aus Stahsndorf besetzt. Quelle: René Gaffron

Für den Bestand der Kreisstadt mit einer angemessen Zahl an Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie einen modernen Plenarsaal spricht sich mithin Harald Muhsack aus. Dass die Stadtväter um Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) eine 100-Prozent-Forderung eröffnen, hält er nicht für eine nicht so günstige Strategie.

Leerstellen in Bad Belzig

Die Linken müssen sich indes im Hohen Fläming neu sortieren. Nachdem sie jahrelang mit Astrit Rabinowitsch und Jan Eckhoff die Kreisparteispitze bekleideten, hält derzeit gerade noch Renate Krüger die Fahne in dem Gremium hoch.

Die ehemalige Bürgermeisterin von Borkwalde hat das Amt der Schatzmeisterin übernommen. Die Basisorganisation Bad Belzig hat noch keinen Nachfolger für die ehemalige Ortschefin Gisela Nagel gefunden.

