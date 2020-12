Neuer Anstrich für die Albert-Baur-Tafel auf dem Turnplatz Bad Belzig

Bad Belzig

Nach zehn Jahren haben Ulf-Rüdiger Schulz und seine Frau Gabi aus der Wandergruppe „ Albert Baur St. Marien“ der Infotafel und dem symbolischen Schwebebalken auf dem Turnplatz einen neuen Anstrich verpasst und das Dach der Tafel mit einer Blechhaube versehen.

Damit ist der Wetterschutz für die nächsten Jahre gewährleistet. Ulf-Rüdiger Schulz erklärte seiner Wandergruppe seine Maßnahme und erntete dafür den Dank der Gruppe für seinen Einsatz. Die Auslagen hat die Evangelische Sportarbeit Berlin-Brandenburg übernommen, auf deren Initiative die Infotafel über den historischen Turnplatz von Albert Baur aufgestellt wurde.

Turngeräte fehlen noch

Jetzt fehlen noch die von der Stadt Bad Belzig in Aussicht gestellten Turngeräte wie Doppelreck, Barren, Laufbügel und Hüfttrainer aus Edelstahl, damit generationsübergreifend Menschen animiert werden, ihre Fitness zu prüfen. In vielen Kurorten in Deutschland gehören diese und andere Geräte frei erreichbar dazu, um Kurgästen den Anreiz zu geben, sich körperlich zu betätigen in freier Natur.

In Bad Belzig könnte dann an historischer Stelle wieder an Albert Baurs Turnplatzidee – wie auf der Infotafel dargestellt – angeknüpft werden, Leibesübungen in freier Natur möglich zu machen, wie sie schon mit dem bestehenden rustikalen „Trimm-Dich-Pfad“ angeboten werden.

Von MAZ