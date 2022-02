Neuer Chef der Straßenmeisterei Bad Belzig kennt sein Revier bestens

Bad Belzig

Obwohl Väterchen Frost in diesem Jahr noch einen Bogen um den Hohen Fläming macht, halten sich die Beschäftigten der Straßenmeisterei Bad Belzig für den Fall der Fälle in Bereitschaft. Der Winterdienst hält zuweilen außergewöhnliche Bewährungsproben für die Truppe in Orange bereit. Erstmals steht Andre Bergholz in der Verantwortung.

Der 42-Jährige aus Linthe bekleidet seit 1. Januar den Chefposten im Betrieb an der Niemegker Straße in Bad Belzig. Er folgt Wilfried Müller nach, der im Sommer in den Ruhestand gewechselt war und vorübergehend von ... Poppe vertreten wurde.

Erfahrung im Amt Brück gesammelt

Der neue Leiter der Straßenmeisterei bringt eine vergleichsweise große Sach- und Ortskunde sowie Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung mit. Denn der gelernte Zimmermann hat nach dem Bauingenieursstudium einige Zeit in Bayern gearbeitet, ehe er in die Heimat zurückkehrte. Elf Jahre lang befand sich das Büro von Andre Bergholz in der Amtsverwaltung Brück, wo der Straßen- und Tiefbau sein Ressort gewesen war.

Neuer Arbeitsplatz in Bad Belzig: Andre Bergholz aus Linthe ist ab sofort Chef der Straßenmeisterei Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Das größere Straßennetz und die Möglichkeit, auf der Führungsebene zu arbeiten, haben mich gereizt“, erklärt der Familienvater die Motivation zur beruflichen Veränderung. Immerhin 300 Kilometer lang ist das hiesige Netz aus Bundes- und Landesstraßen. Dort sorgen die Straßenwärter für Sauberkeit, beseitigen Schäden und achten darauf, dass die Beschilderungen ordnungsgemäß sind.

„Ich bin jetzt überall schon einmal entlang gefahren“, sagt Andre Bergholz. Da es sich überwiegend um Bundesstraßen handelt, sind die Pisten seiner Einschätzung nach in recht gutem Zustand. Als Sorgenkind habe er am ehesten die L 851 zwischen Alt Bork und Deutsch Bork im Blick.

Verantwortung für 17.500 Straßenbäume

Der neue Chef hat indes noch nicht alle 120 Kilometer des obendrein noch wachsenden Radwegenetzes in Augenschein genommen. Gleichwohl weiß er, dass hier und da Reparaturbedarf besteht. Für die Strecke von Schwanebeck bis Dippmannsdorf neben der B 102 wird die Sanierung gerade vorbereitet. Darüber hinaus stehen die Pflege von Grünstreifen und rund 17.500 Bäumen am Straßenrand auf der Agenda.

Diese Aufgabenvielfalt und die Möglichkeit des Umgangs mit moderner Technik sowie dass intensive Engagement der Kollegen bei der Berufsorientierung hat zumindest zur Folge, dass die Ausbildung zum Straßenwärter in dem Unternehmen gefragt ist. Sechs Lehrlinge, darunter ein Mädchen, gehören zum Team.

Schnuppertag in der Straßenmeisterei Bad Belzig für Kinder der Heinrich-Julius-Bruns-Grundschüler aus Lehnin. So wird das Interesse an dem vielseitigen Beruf geweckt. Quelle: Christina Koormann

In der kalten Jahreszeit zählt die Straßenmeisterei Bad Belzig 29 Mitarbeiter, inklusive die fünf Saisonkräfte. Alle sind täglich zwischen 3 und 22 Uhr in drei Schichten eingeteilt. „Aus Infektionsschutzgründen wird derzeit der Dienst gestaffelt gestartet. Zumindest hat Corona bislang keine Personallücken verursacht“, bilanziert Andre Bergholz.

Streusalzdepot in Bad Belzig gut gefüllt

Jeweils mit fünf eigenen Fahrzeugen auf den Straßen sowie zwei Fahrzeugen auf den Radwegen ist die Straßenmeisterei bei Bedarf unterwegs. Dazu kommen vier Vertragspartner, die ebenfalls mit elf Fahrzeugen ausrücken können.

In einer Halle und in Silos lagert die Straßenmeisterei Bad Belzig ihr Streusalz für den Winter. Quelle: René Gaffron

„Ohne Salz lässt sich bei Eis und Schnee keine Verkehrssicherheit auf den Straßen gewähren“, sagt Andre Bergholz. Gleichwohl verweist er darauf, dass die Technik heutzutage fortgeschritten sei und sowohl aus ökonomischen und ökologischen Gründen auf effektive Wirkung abgestellt wird. Immerhin muss nicht Klage über Rohstoffmangel geführt werden. „1000 Tonnen Streusalz lagern in einer Halle und den zwei Silos“, berichtet der Betriebsleiter.

Kollegen erleichtern den Einstieg

„Bis minus acht Grad Celsius kommt das Salz angefeuchtet als Sole zum Einsatz“, erklärt Jürgen Schiering. 40.000 Liter enthält der Vorratsbehälter auf dem Hof.

Jürgen Schiering füllt hier den Behälter mit der Sole auf dem Fahrzeug der Straßenmeisterei Bad Belzig auf. Quelle: René Gaffron

Fotos von großen Schneeverwehungen auf der L 82 bei Zeuden im Februar 2002 zieren den Treppenaufgang am Firmen-Sitz. Andre Bergholz wird bei solchen Aussichten nicht bange. „Die Kollegen machen mir hier den Einstieg leicht“, ist er vielmehr entspannt.

