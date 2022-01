Neuer Container-Kindergarten in Treuenbrietzen startklar als Kess-Kita   

Treuenbrietzen

Noch sind die Kinder nicht ganz eingezogen. Doch der Name steht jetzt fest für ihre neue Tagesstätte in Treuenbrietzen. Sie toben, spielen und lernen künftig in der Kita „Kess“. Mitten in der Berliner Siedlung. Verkündet worden ist der bislang geheim gehaltene Namen am Dienstagnachmittag bei einem Tag der offenen Tür, der rege besucht war.

Treuenbrietzen hat einen neuen Kindergarten. Erste Einblicke gab es am Dienstag in das Übergangsdomizil im Containerbau.

Jetzt kann es dort endlich losgehen. Denn lange haben viele Eltern von Kleinkindern in Treuenbrietzen auf zusätzliche Kindergartenplätze warten müssen. Jetzt stehen 80 neue Plätze bereit.

Abkürzung steht für Konzept

Die Abkürzung des neuen Namens stehe für Bestandteile des Konzeptes, erklärt die Kita-Leiterin Jacqueline Weyland. „Kess steht für kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert und spiegelt unsere offene Gruppenarbeit.“ Dafür stehen in dem 800 Quadratmeter großen Containerbau zehn Räume für die Gruppenarbeit zuzüglich Sanitäreinrichtungen, Küchen und Büro zur Verfügung.

In der kurz vor Weihnachten in Modulen montierten und vom Personal bis Silvester eingeräumten Kita kehrt nun Leben ein. Am 31. Januar werden die ersten 24 Jungen und Mädchen begrüßt zur Eingewöhnung. Insgesamt seien schon 60 Kinder angemeldet, die nach und nach hinzukommen. Das gaben die Betreiber von der Johanniter-Unfallhilfe vom Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming (JUH) bekannt.

Festes Domizil für Kita am Anger geplant

Der auf der Freifläche mit Spielplatz zwischen der Lessingstraße und der Heinrich-Heine-Straße errichtete Containerbau soll zwei Jahre lang als Übergangsquartier dienen, bis ein fester Bau folgt. Er wird am Anger an der Sernowstraße neben dem Gerätehaus der Feuerwehr geplant – dann in massiver Bauweise.

Treuenbrietzen hat einen neuen Kindergarten. Sie ist am Dienstag eröffnet worden beim Tag der offenen Tür.

„Wenn alles noch Plan läuft, könnten wir dort noch dieses Jahr den ersten Spatenstich vollziehen“, erklärt Ralf Boost, der Regional-Vorstand der Johanniter-Unfallhilfe, gegenüber der MAZ. Die Fertigstellung sei „mit einem ausreichenden Puffer dann im Jahr 2022“ vorgesehen. „Dafür laufen die Vorbereitungen planmäßig“, erklärt Ralf Boost am Dienstag gegenüber der MAZ.

Froh darüber ist auch Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos). „Zunächst freuen wir uns, dass wir mit dem Containerbau hier ein großes Probleme lösen konnten, dank der schnellen Herangehensweise der Johanniter-Unfallhilfe“. Bislang gab es nämlich in der Stadt einen großen Engpass an Kindergartenplätzen. „Die Warteliste ist nun aber erstmal abgebaut“, sagte Knape zur Eröffnung der Kess-Kita.

Spitzenkoch im Kita-Team

Zum Team der neuen Tagesstätte gehören neun Erzieherinnen und drei Erzieher. Darunter auch ein Koch. „Ich habe mich spontan mit einer Initiativbewerbung um die Stelle hier beworben“, erzählt Elvis Eckardt. Der 35-jährige aus Fichtenwalde hat bereits in renommierten Restaurants wie dem Juliette in Potsdam oder dem Grandhotel Hyatt gekocht.

Erfahrung hat der Vater von drei Kindern bereits auch aus sieben Jahren als Küchenleiter in einer Kindertagesstätte. Als die eigene, bald vier Kinder umfassende Familie wuchst, entschied er sich „für einen familienfreundlicheren Job als in der Gastronomie“.

Kinder arbeiten in der kleinen Küche mit

In Treuenbrietzen wird er im später festen Gebäude dann die Frischeküche betreuen. Aktuell läuft in der Übergangstagesstätte eine Essen-Ausgabe. „Aber es geht auch um das frische Zubereiten von Zutaten mit den Kindern gemeinsam“, erklärt Elvis Eckardt.

Der Koch Elvis Eckardt ist für die Küche zuständig.

Froh über einen Kindergartenplatz für ihren Sohn Hans sind nun unter anderem Alexander Schröter und Vivien Kaiser aus Frohnsdorf. Die jungen Eltern hatten extra die Elternzeit verlängert, weil bisher kein Kita-Platz zur Verfügung stand.

Auch für Stefanie Malinowski ist der neue Kindergarten für ihre Söhne Leano und Nelio ein Glücksfall. Die Familie ist kürzlich wieder zurück in die Heimat gezogen und musste die Wartezeit bisher mit Hilfe der Oma überbrücken, damit die Eltern weiter arbeiten gehen konnten, obwohl für die Kinder noch kein Kindergartenplatz zur Verfügung stand.

Blumentopf von den Nachbarn

Großes Interesse und zumeist Offenheit haben auch die Nachbarn in der Berliner Siedlung für das Bauprojekt zum Kindergarten gezeigt. „Nicht nur die Bauarbeiter sind immer gut mit Kaffee versorgt worden“, erzählt Kita-Chefin Jacqueline Weyland.

Treuenbrietzen hat einen neuen Kindergarten. Erste Einblicke gab es am Dienstag in das Übergangsdomizil im Containerbau. Nachbarin Carola Schildhauer kam mit einem Blumentopf vorbei für Kita-Chefin Jacqueline Weyland und ihr Team.

Und zum Eröffnungstag am Dienstag kamen dann unter anderem Joachim Schildhauer und seine Frau Carola mit einem Blumentopf vorbei. „Das gehört sich einfach so. Wir wollten die Kinder und das Personal hier willkommen heißen“, sagt der Anwohner aus der Schillerstraße.

Von Thomas Wachs