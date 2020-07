Bad Belzig

Für seinen Einstand hätte sich Jan Gerlach bestimmt bessere Umstände gewünscht. Er ist der neue Leiter des Freizeit- und Erlebnisbades in Bad Belzig. Nicht allein das durchwachsende Wetter während der Sommerferien betrübt ihn. Es sprengt nicht die wegen der Covid-19-Pandemie limitierten Kapazitäten. Durchschnittlich weniger als 200 Besucher am ganzen Tag werden gezählt. Es dürften pro zwei- bzw. dreistündiger Badezeit jedoch 300 sein.

Dazu kommt, dass selbst wenn die Vorschriften des Hygienekonzeptes gelockert würden, es momentan nicht möglich wäre, die Attraktionen wie Strömungskanal, Sprudelpilz und Rutsche in Betrieb zu nehmen. Grund ist eine Havarie.

Anzeige

Denn infolge eines Starkregens vor etwa vier Wochen ist ein Teil der Technik in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Wasser hat aus der Rosa-Luxemburg-Straße kommend den Keller des Betriebsgebäudes geflutet, in dem eigentlich die entsprechenden Aggregate arbeiten. Zum Glück: Die allgemeine Wasseraufbereitung und Umwälzpumpen sind von dem Malheur weitgehend verschont worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Reparaturen werden erst organisiert

„Die Fachfirmen sind kontaktiert“, sagt Jan Gerlach. Kosten- und Zeitrahmen, in dem die Reparatur stattfinden könnte, lässt sich seiner Aussage nach noch nicht abschätzen. Wohl nicht mehr im Laufe dieser Saison, in der sich alle damit abfinden, dass es lediglich ein eingeschränktes Angebot gibt und bei einer zweiten Infektionswelle mit dem Corona-Virus die schnelle Schließung droht.

Die Besucher im Freizeit und Erlebnisbad Bad Belzig müssen in diesem Jahr mit einigen Einschränkungen leben. Wegen Corona und einer Havarie. Quelle: René Gaffron

„Um die Aufgaben auf der Anlage, die Kollegen und Badegäste kennen zu lernen, ist es günstig, dass der Andrang gerade nicht so groß ist“, räumt Jan Gerlach ein. Er ist 28 Jahre alt und pendelt von Jüterbog nach Bad Belzig. Ausgebildet wurde er in der Fläming-Therme in Luckenwalde. Er kehrt nun der Liebe wegen in heimatliche Gefilde zurück. Im Wellnessbad „Sole Uno“ im schweizerischen Rheinfelden war er bisher tätig.

Leitung gleich angeboten

„Nachdem ich mich beworben hatte, wurde ich gefragt, ob ich mir die Leitung zutraue“, berichtet der 28-Jährige. Rettungsschwimmen hat er im Leistungszentrum Luckenwalde trainiert. Dass er sich zum Schwimmmeister ausbilden lässt, zieht Jan Gerlach durchaus in Erwägung.

Insgesamt acht Mitarbeiter Fünf Mitarbeiter gehören in dieser Saison zum Team des Freizeit- und Erlebnisbades Bad Belzig. Je ein städtischer Angestellter betreut das Naturbad Dippmannsdorf und das Freibad Fredersdorf. Dazu gibt es einen „Springer“, der die Kollegen vertreten kann. Wegen der Covid-19-Pandemie wurden jeweils Einschränkungen beschlossen. Damit einher gehen reduzierte Eintrittspreise.

Für Uwe Moritz hat unmittelbar nach der politischen Wende die Stadt Bad Belzig die Hälfte der Kosten übernommen. Er hat bereits als Fünfjähriger in der damaligen Badeanstalt mit ihrem 50-Meter-Becken das Schwimmen gelernt. Seit 1981 gehört er zum personellen Inventar der Einrichtung.

Rekord mit 2800 Besuchern

„Die Wohnbezirksfeste in den 80er Jahren, die Rekonstruktion und anschließend die Rekordbesuche von bis zu 2800 Gästen sowie das legendäre Keimzeit-Konzert Mitte der 90er“ behält er als Höhepunkte auf jeden Fall im Gedächtnis. Er erinnert sich allerdings nicht minder an drei Notfälle, bei denen jeweils Kinder aus verschiedenen Gründen unter Wasser und dann in Not gerieten. Zum Glück haben alle überlebt.

Jan Gerlach ist der neue Leiter im Freizeit- und Erlebnisbad in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Selbst hat Uwe Moritz tausenden Jungen und Mädchen aus Bad Belzig das Schwimmen beigebracht und die erste Prüfung abgenommen. „Bei manchen Familien ist bereits die dritte Generation am Start“, freut sich der Sympathieträger. Die überwiegend positive Bilanz ist fast endgültig.

Dank vom Bürgermeister

Denn der 61-Jährige visiert langsam den Ruhestand an. Ausdrücklich betont er, dass es sein Wunsch gewesen sei, den seit 2004 bekleideten Chefposten bereits jetzt abgeben zu können. Zwar hat Bürgermeister Roland Leisegang ihm in der Stadtverordnetenversammlung bereits für sein Wirken gedankt. Doch: „Der Rückhalt des Rathauses für das Erlebnisbad war zuletzt kaum noch vorhanden“, klagt der langjährige Personalratsvorsitzende. Er hätte sich für den Ausstand bessere Umstände erhofft.

Von René Gaffron