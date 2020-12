Neuer leitender Chirurg im Krankenhaus Bad Belzig

Bad Belzig

Ab 1. Januar 2021 wird die Chirurgie in der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig einen neuen Chefarzt erhalten. Thorsten Schuhr konnte für den Posten gewonnen werden. Darüber hat das Krankenhaus jetzt informiert.

Bei dem Neuzugang handelt es sich um Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Vita ist vielseitig und umfangreich:

Thorsten Schuhr übernimmt die Leitung der Chirurgie im Ernst von Bergmann Klinikum Bad Belzig Quelle: Fotostudio VonderlindHolger VonderlindHolger Vonderlind

Seine beruflichen Stationen auf dem Weg nach Bad Belzig waren neben neun Jahren Universitätsmedizin in Rostock und 15 Jahren als Oberarzt und leitender Arzt der Extremitätenchirurgie in der Oberlinklinik Potsdam hat er außerdem Erfahrungen in der ambulanten Patientenversorgung durch eine Kassenarztpraxis in Potsdam.

Dienst beginn zum neuen Jahr

Der jetzige Chefarzt Sven-Christian Schmidt, gleichzeitig Departmentleiter in der Potsdamer Klinik, bleibt Bad Belzig mit seiner Spezialisierung im Bereich der Hernienchirurgie erhalten. Tägliche Präsenz des Chefarztes und die Erweiterung des Fachgebietes ab Neujahr werden für Patienten und Klinik eine Bereicherung darstellen, hofft Kathrin Eberhardt als kaufmännische Geschäftsführerin.

In der Personalie sehen sie und der Mediziner „somit einen weiteren Baustein für die Grundversorgung in der Region gelegt, immer mit dem Wissen, dass durch die enge Zusammenarbeit mit dem Haupthaus in Potsdam eine Spezialversorgung auf direktem Weg sofort eingeleitet werden kann.“ Ärzte, OP- und Pflegepersonal sowie Physiotherapeuten sollen Entwicklungsmöglichkeiten durch de hochwertige fachliche Betreuung geboten bekommen.

Von René Gaffron