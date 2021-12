Bad Belzig

Es ist höchste Zeit, Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen zu befragen. Deshalb haben Bärbel Krämer und Inge Richter für die Geschichtswerkstatt Belzig in diesem Jahr ein besonderes Buchprojekt umgesetzt.

Eines, dessen Verwirklichung sie bereits seit gut zwei Jahren im Kopf hatten. Das Ergebnis ist jetzt erschienen und trägt den Titel „Zeitzeugen im Gespräch – Leben und arbeiten in der DDR“. Es ist das 30. Buch für die Geschichtswerkstatt, die in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag gefeiert hat.

Geschichten von 13 Zeitzeugen

Den endgültigen Auslöser, das Projekt anzugehen, habe die Bemerkung eines älteren Herrn gegeben, wie Bärbel Krämer im Vorwort des Buches schreibt. Er sagte unter anderem: „Niemand widmet sich unserem Leben in der DDR.“ Diese Worte hätten sie nicht mehr losgelassen, sagt Krämer, die auch als Reporterin für die MAZ im Einsatz ist.

Auf 129 Seiten sind nun die Geschichten von 13 Zeitzeugen zusammengekommen. Gesucht wurden Gesprächspartner, die in den 1930er bis 1940er Jahren geboren wurden. „Die Generation, die die Teilung Deutschlands hautnah miterlebt hat, ebenso wie die Wiedervereinigung 1990“, wie Bärbel Krämer schreibt. Es ist ihr inzwischen 35. Buch. Ziel sei gewesen, ein lebendiges Zeitzeugnis entstehen zu lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit Ilse Mansfeld zum Beispiel, sie hat in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag gefeiert, haben wir uns mehrmals zusammengesetzt und sind mit ihr Stück für Stück durch die Erinnerungen gegangen. Es war eine sehr intensive Zeit“, resümiert Bärbel Krämer.

Die Redaktion des Buches haben sie und Inge Richter gemeinsam übernommen, die Befragung der Zeitzeugen haben die Frauen ebenfalls untereinander aufgeteilt. „Wichtig an dieser Zusammenarbeit war für mich auch, dass wir uns immer wieder austauschen konnten“, sagt Bärbel Krämer.

Bärbel Krämer (l.) und Inge Richter haben für das neue Buch der Geschichtswerkstatt Belzig „Leben und arbeiten in der DDR“ zusammengearbeitet. Quelle: Privat

Da der Wunsch, dieses Buch zu schreiben, so lange in ihnen reifte, hätten sie bereits Leute im Auge gehabt, die als Protagonisten infrage kommen könnten. „Uns war aber auch von Anfang an bewusst, dass es ein schwieriges Thema ist – weil mitunter sehr private Dinge erzählt werden“, sagt Bärbel Krämer.

„Ich selbst bin erst 1988 hergekommen und kannte die Menschen nur zum Teil“, ergänzt Inge Richter. „Es war sehr interessant für mich zu hören, was sie alles zu erzählen hatten, beispielsweise aus ihrer Kindheit vor oder während des Krieges.“

Authentisches Bild aus der Region

Das Buch zeichne ein Bild über die DDR, sowohl positiv als auch negativ – und darüber, wie die Leute damit umgegangen sind. „Wie sie die Wende und die Zeit danach erlebt haben, wenn sie im Betrieb nicht mehr gebraucht wurden und wieder auf die Beine kommen mussten“, erzählt Inge Richter. „Das Ganze ist sehr authentisch, weil die Befragten von hier sind.“

So wie Fritz Moritz aus Lühnsdorf, mit dessen Geschichte das Buch beginnt. „Es gehört Mut dazu, sich in so einem Rahmen zu öffnen“, sagt der 78-Jährige. „Aber ich finde es gut, dass dieses Projekt angeschoben wurde. Denn es gibt so viele sogenannte Historiker und Geschichtsschreiber, die sagen, dass es nur eine DDR gab – und zwar eine Diktatur.“

Historische Aufnahmen aus dem Buch „Leben und arbeiten in der DDR“ der Geschichtswerkstatt Belzig: Die Aufnahme entstand 1959 vor der alten Baracke auf dem Areal des Landratsamtes an der Niemöllerstraße. Die Baracke wurde erst nach der Wende abgerissen. Renate Trittel (erste Reihe links außen) und Kollegen der Abteilung Finanzen, die bis zur Wende in der Baracke ihr Domizil hatte. Quelle: Reproduktion Geschichtswerkstatt

Doch das könne man nicht jedem Menschen als Meinung vorsetzen, sagt Fritz Moritz weiter. „Es gab auch eine andere Seite. Jeder hat in der DDR sein Leben gelebt und hatte seine persönliche Sicht auf die Dinge – und die kann man auch niemandem absprechen.“

Er finde es wichtig, dass auch mal ein anderes Licht auf die DDR geworfen werde, sagt der Senior weiter. „Das Leben war nicht nur einseitig, sondern vielfältig.“ Man müsse ganz objektiv und ohne Klischees sagen: So war die Zeit. Mit allem Für und Wider. „Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern viele Nuancen“, schließt Fritz Moritz.

Projekt soll fortgeführt werden

Bärbel Krämer und Inge Richter haben sich unterdessen das Ziel gesetzt, das Projekt fortzuführen. „Wir möchten gerne aus jeder Berufsgruppe von damals jemanden befragen“, sagt Bärbel Krämer. „Mit dem Titel-Zusatz ,Teil 1‘ haben wir deshalb schon mal mutig signalisiert, dass wir weitermachen wollen.“

Das Buch ist ab sofort erhältlich, unter anderem über die Geschichtswerkstatt Belzig. Einfach eine Mail an geschichtswerkstatt-kraemer@web.de schreiben oder anrufen unter 033841/31316. Außerdem ist das Buch in der Buchhandlung Ritter sowie der Tourist-Info Bad Belzig zu bekommen. Es wird gegen eine Spende abgegeben. Gefördert wurde die Umsetzung des Projekts durch das Bundesfamilienministerium über das Programm „Demokratie leben!“ sowie vom LAP „Hoher Fläming“.

Von Josephine Mühln