Neues Format: Kurparksommer beendet Burgfestwoche in Bad Belzig

Bad Belzig

Kurpark- statt Altstadtsommer und Start mit Open-air-Kino: Die Planungen für die Burgfestwoche 2021 nehmen Form an. Dank einstelliger Inzidenz und viel Optimismus hoffen die Mitglieder des Festvereins, auch alles durchführen zu können.

Die letzten Weichen für die diesjährige Burgfestwoche sind gestellt. „In Planung sind ein Open-Air-Kino in der Altstadt am ersten und ein Kurparksommer am zweiten Wochenende“, verrät Ina Fink. „Wir sind optimistisch, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Umgangsbedingungen alles rechtzeitig geplant und stattfinden kann“, so die Vorsitzende des Festvereins.

Über die Finanzierung und die Detailplanung der eigenen Veranstaltungen wird in den nächsten Wochen das Organisationsteam des Festvereins brüten. Statt der Altstadt soll zum Abschluss der Burgfestwoche nun der Kurpark groß rauskommen. Hier bietet sich das Finale auch deshalb besser an, weil sich Besucher dezentraler aufhalten, das Gelände weitläufiger ist.

Ina Fink, Geschäftsführerin der Stein-Therme Bad Belzig und Vorsitzende des Festvereins. Quelle: Stefan Specht

Auf der Webseite www.burgfestwoche.com sind bereits die bisher fest gezurrten Termine einsehbar. „Wer im Zeitraum der Burgfestwoche noch eine oder mehrere Veranstaltungen plant, sollte sich schnell bei uns melden“, bittet Stefan Zweiger, der beim Festverein alle Ideen zur Ausgestaltung der Burgfestwoche sammelt und mit den Akteuren abstimmt.

Zur Burgfestwoche gehören insbesondere die vielen Veranstaltungen der Vereine. Von Vorstellungen im Kleinkunstwerk, diverse Stadtmeisterschaften und weitere sportliche Veranstaltungen, Stadtführungen der besonderen Art bis zum Kunstbummel planen die Akteure gerade ihre Events.

Der Kinofreitag eröffnet die Burgfestwoche auf der Burg Eisenhardt. Quelle: Michaela Weiss

Kinofreitag auf der Burg Eisenhardt am 20. August, Konzerte und Veranstaltungen auf der Livebühne im Kurpark am 28. und 29. August, so das grobe Konzept, welches verfeinert werden soll. Hegefischen, Tennismeisterschaft, Kabarett, Wanderungen, „Belziger Bachstelze“-Festival, Lampionumzug und Kunstbummel, die traditionellen Linien des einwöchigen Events ziehen sich auch 2021 durchs Programm. Termin für das seit 1960 etablierte Event ist in diesem Jahr der 20. bis 29. August.

Bereits im ersten Quartal des Jahres wurde sich vonseiten des Festkomitees Gedanken gemacht, wie der Altstadtsommer in anderer Form als Abschluss der Burgfestwoche begangen werden könnte. Der Kurpark kam als Konzert-Spielstätte ins Gespräch, allerdings gaben es die Zahlen der Corona-Infektionen und aufwendige Hygienebestimmungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht her, bereits konkret zu werden. Nun wird nach 2020, wo der Altstadtsommer Pandemie-bedingt ersatzlos ausfiel, seit 1997 erstmals ein anderer Rahmen für den krönenden Abschluss der Burgfestwoche und vielleicht auch eine zukunftsfähiges Konzept der Veranstaltung an den Start gehen.

Von Natalie Preißler