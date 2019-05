Bad Belzig

Dieses Haus im Zentrum von Bad Belzig atmet viel Geschichte. Sie ist am Sonnabend lebendig geworden. Anlässlich des bundesweiten Tages der Städtebauförderung ist das Erdgeschoss so mit Leben und Geselligkeit erfüllt gewesen wie einst in Zeiten, als dort noch honorige Gäste im Hotel „Zum goldenen Stern“ logierten.

Bauherr Andreas Bahr präsentierte seine vor eineinhalb Jahren an der Wiesenburger Straße 11 erworbene Immobilie. Der aus der Uckermark stammende Wahl-Bad-Belziger hat das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) als Miet-Partner gewonnen. Dort, wo einst die Gasträume des Hotels und zu DDR-Zeiten ein Textilgeschäft zu finden waren, betreibt der DRK-Kreisverband Potsdam/ Zauch-Belzig jetzt eine Tagespflegestation für Senioren mit 14 Plätzen und fünf Mitarbeitern.

Innenstadt mit Leben erfüllt

Bad Belzig Bauamtsleiter Christoph Grund lobt nach langem Leerstand diese nun wieder positive Entwicklung. „Solche Leute brauchen wir, um die Innenstadt mit Leben zu erfüllen.“ Zwar hätte sich die Stadtverwaltung „hier lieber wieder eine Verkaufseinrichtung gewünscht, doch passt auch Ihr Konzept ganz gut hier her“, sagte der Vize-Bürgermeister an den Hausherren gerichtet.

Anlässlich des Tages der Städtebauförderung ist in Bad Belzig das auch zum Seniorentreff umgestaltete ehemalige Hotel „Zum Goldenen Stern“ präsentiert worden. Hier der frühere Frühstückraum. Quelle: Sammlung Kästner

Dieser kündigte weitere Pläne an auf dem Gelände. Beim Abriss des früheren Nebengelasses mit Stallanlagen und Waschküche ist ein Kreuzgewölbe zum Vorschein gekommen. „Es wird nun saniert und integriert in die Terrassenanlage für einen demnächst noch geplanten Neubau mit vier Wohnungen“, erklärte Investor.

Er habe für die bisherigen Sanierungsarbeiten keinerlei finanzielle Zuschüsse aus der Städtebauförderung erhalten. Andreas Bahr lobt jedoch die gute und schnelle Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt und der Denkmalbehörde.

Anlässlich des Tages der Städtebauförderung ist in Bad Belzig das auch zum Seniorentreff umgestaltete ehemalige Hotel „Zum goldenen Stern“ präsentiert worden. Andreas Bahr (2. v. r.) ist der Bauherr. Quelle: Thomas Wachs

„Andere Dinge wie die enormen Brandschutzauflagen wegen der Sondernutzung als Betreuungsstätte waren allerdings viel aufregender und haben das Projekt erheblich verteuert“, erzählt der Investor gegenüber der MAZ.

Zum Tag der Städtebauförderung ist jetzt vor allem die Historie des ehemaligen Hotels „Zum goldenen Stern“ in den Mittelpunkt gerückt worden. Dazu konnte Ortschronistin Helga Kästner interessante Fakten und Fotos beisteuern. Demnach kann das ehemalige Ladenhaus eines Seifenmachers auf 200 Jahre Entwicklung zurückblicken.

83 Jahre lang im Haus gelebt

Später war es eine Ausspanne. In Regie der Familie von Louise Germershausen, die aus Bremen stammte und nach einer Zeit als Wirtin in Magdeburg 1889 nach Belzig kam, wurde daraus als Hotel das erste Haus am Platze. „Es verfügte um 1904 dann als drittes Gebäude in der Stadt über einen Fernsprechanschluss mit der Nummer 3“, erzählt Helga Kästner vor den zahlreichen Besuchern des Informationstages.

Besonders eng ist die Beziehung von Ingrid Broll zu dem Haus. Denn sie ist 1936 in dem Gebäudekomplex geboren worden. Später half sie schon als Kind den Eltern und der Großmutter beim Hotelbetrieb. „1939 hörten wir während eine Hochzeitsfeier über den Volksempfänger dort in der Ecke vom Beginn des Krieges“, erzählte die Seniorin am Sonnabend in den neuen Räumen der Pflegestätte.

Kontakt zur Großmutter gehalten

Auch nachdem sie 1954 nach West-Berlin gegangen war, um Lungenärztin zu werden, hielt sie zu Zeiten der innerdeutschen Teilung immer Kontakt nach Belzig. „So alle vier Wochen habe ich meine Großmutter besucht und sie mit Paketen versorgt“, erzählt Ingrid Broll der MAZ. Ihre Oma genoss Dauerwohnrecht in ihrem früheren Hotel, bis sie 1972 dort verstarb im Alter von 97 Jahren.

„Es ist toll, was jetzt wieder aus dem Haus geworden ist, die lange Zeit davor war ja eine Katastrophe“, sagte die Enkelin der einstigen Hotelbesitzerin. Dem heutigen Hausherren machte sie ein kleines, aber besonders persönliches Geschenk. Der schwere Eisenschlüssel zum Torweg des einstigen Hotels soll nun „eingerahmt werden und einen Ehrenplatz erhalten“, versprach Andreas Bahr.

Von Thomas Wachs