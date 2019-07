Bad Belzig

Noch verzwickter wird ab Montag, 22. Juli, die Verkehrslage mitten in Bad Belzig. Dann nämlich reiht sich auch noch der Straßenbetrieb des Landkreises Potsdam-Mittelmark in das ohnehin schon rege Baugeschehen zur Sanierung von Straßen ein.

Teilweise Vollsperrung nötig

Nun rollen die Bagger auch noch in der Berliner Straße an. Für die bis September geplanten Arbeiten ist teilweise eine Vollsperrung nötig. „Vorgesehen ist es, die Asphaltdeckschicht zu erneuern“, teilt Andrea Metzler, die Sprecherin der Kreisverwaltung mit.

Die Bauarbeiten beginnen an der Niemegker Straße und enden laut Plan voraussichtlich am 10. September an der Bahnhofstraße. Vom 22. Juli bis zum 3. August wird es für zwei Wochen eine Vollsperrung geben. „Sie gilt auch für die Kreuzung zur Bahnhofstraße und der Sandberger Straße“, so Metzler.

Der Landkreis lässt die Berliner Straße in Bad Belzig sanieren. Die Bauarbeiter starten am Montag ab Niemegker Straße Richtung Burg. Quelle: Thomas Wachs

Umleitungen sind ausgewiesen. Der Verkehr in Richtung Burg Eisenhardt wird während der Vollsperrung über die Niemegker Straße zur Straße der Einheit sowie durch die Baderstraße und die Straße Am Schlossturm zur Bahnhofstraße umgeleitet.

In der Gegenrichtung verlaufe die Umleitungsstrecke über die Bahnhofstraße und die Karl-Marx-Straße zur Niemegker Straße.

Busverkehr wird umgeleitet

Nötig ist auch eine Umleitung von Buslinien. Fahrgäste sollten die Aushänge und Informationen der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark beachten, teilt die Kreisverwaltung mit.

Für Anwohner der Berliner Straße werde die Zufahrt zu ihren Gebäuden und Grundstücken abhängig vom Baufortschritt gesichert. „Die aktuelle Information erfolgt über gesonderte Handzettel an die Haushalte im Sperrbereich“, erklärt Andrea Metzler. „Die Befahrbarkeit für Rettungsdienste wird gesichert, die Abfallentsorgung organisiert die Baufirma“, heißt es weiter vom Kreisstraßenbetrieb.

Parkplätze bleiben offen

Die Zufahrt zu den Parkplätzen an der Ecke von Bahnhofstraße und Berliner Straße bleibe während der Bauarbeiten möglich. Auch seien die Gehwege der Berliner Straße die gesamte Zeit über für Fußgänger passierbar.

„Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten gebeten“, sagt Andrea Metzler.

Mit Unmut angesichts der weitere Sperrung rechnet Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Immerhin laufen aktuell noch mindestens bis Jahresende die Umbauarbeiten an der Niemegker Straße – ebenfalls unter Vollsperrung und mit Umleitung auch über die Berliner Straße.

Bürgermeister erwartet Unmut

„Ich bin gespannt, wie das alles laufen soll“, sagt der Verwaltungschef. Er verweist jedoch auch auf „planerische Zwänge für die jeweiligen Baulastträger“, die nicht immer eine perfekte Abstimmung möglich machten. „Nur wenn wir nichts machen, gibt es keine Komplikationen. Aber das ist ja auch nicht gut“, sagt Roland Leisegang am Donnerstag der MAZ.

Der Bürgermeister hofft darauf, dass die Bauarbeiten noch in Ferien mit aktuell weniger Schul- und Berufsverkehr möglichst weit vorankommen und planmäßig im September beendet werden. „Bis dahin brauchen wir alle als Kraftfahrer mit dem neuen Nadelöhr etwas mehr Geduld.“

Weiteres Bauprojekt im Blick

Nächstes größeres Vorhaben beim Straßenbau in der Stadt soll perspektivisch die Sanierung der Brandenburger Straße werden, kündigt der Bürgermeister an. Zuständig für diese Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 246 ist der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. „Dieser Ausbau sollte definitiv aber erst realisiert werden, wenn die Niemegker Straße wieder frei ist“, sagt Roland Leisegang der MAZ.

Von Thomas Wachs