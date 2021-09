Neuzugang auf vier Rädern beim THW-Ortsverband  Bad Belzig 

Bad Belzig

Der Ortsverband Bad Belzig des Technischen Hilfswerkes begrüßt einen Neuzugang auf vier Rädern. Ab sofort steht ein Mehrzweck-Gerätewagen in der Garage im Gewerbegebiet Seedoche. Am Donnerstagabends ist er dort von den Kameraden in Besitz genommen worden.

Der THW-Ortsverband Bad Belzig freut sich über das neue Einsatzfahrzeug. Quelle: René Gaffron

„Die Technik und die Geräte sind weitgehend bekannt, mit denen er ausgestattet ist“, sagt Oliver Herrmann. „Dennoch wird die Ausbildung am Fahrzeug in nächster Zeit viel Raum einnehmen“, so der Helfer. Denn die Ladung erfolgt nach neuem Prinzip – per Rollcontainer. Pumpen, Stromaggregate, Beleuchtung, Hebe- und Ziehgeräte sowie Zeltteile sind in den Behältern gelagert.

Ladung schnell auszutauschen

Dank dieses Systems kann das Fahrzeug schnell vollständig entladen werden und steht dann mit der gesamten Ladefläche für Transportaufgaben wie Sandsäcke oder Hilfsgüter zur Verfügung. Rund 300.000 Euro kostet das geländegängige Spezialfahrzeug auf MAN-Basis.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Vorgängerfahrzeug war Baujahr 1996“, berichtet Detlef Schiess als Chef des THW-Ortsverbandes Bad Belzig, der letztlich dem Bundesinnenministerium zugeordnet ist. Damit war die allgemeine Frist für den Austausch erreicht. Insgesamt umfasst der Fuhrpark der Blauen Engel zehn Fahrzeuge, einschließlich Anhänger.

Komfort auf den Plätzen

Die neue Technik bringt auch serienmäßig Abbiegeassistenten oder Rückfahrkamera mit. Auch freuen sich die insgesamt sieben Insassen in der Kabine über gepolsterte Sitze, die bei langen Anfahrtswegen besser sind als die Hartschalenausführung früher.

In der Fahrerkabine herrscht mehr Komfort: Daumen hoch von Daniel Bock. Quelle: René Gaffron

15 der 38 Aktiven im Ortsverband besitzen die Lizenz, den 18-Tonnen-Wagen, künftig zu steuern. Die Bad Belziger zeichnen in der Regel für Notinstandsetzung verantwortlich. Das umfasst vor allem Beleuchtung, Stromversorgung, aber auch Bergung. Umfassend waren und sind sie jetzt weiter gefordert nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

28 Helfer bei der Fluthilfe

Das Technische Hilfswerk bleibt mindestens bis Ende September im Einsatz, heißt es dort. Aus Bad Belzig waren schon 28 Helfer vor Ort – zuerst mit der Brandschutzeinheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark und nun nach Anforderung durch die Bundesbehörde, insgesamt schon 3724 Stunden.

Der Ortsverband Bad Belzig des THW – hier im Helfer-Depot am Nürburgring. Dann ging es zur Fluthilfe. Quelle: THW Bad Belzig

„Die Zerstörung ist unfassbar. Wir haben auch noch Tote gesehen“, bestätigt Jonas Albrecht, der wie auch Vincent Schulz seine erste große Bewährungsprobe im Ahrtal hatte. Nicht nur, dass die Einsätze physisch und psychisch anstrengend waren, als beispielsweise Autos in Bad Neuenahr aus dem stinkenden, kontaminierten Schlamm gezogen wurden.

Die Katastrophe ist zweifelsohne größer als die Hochwasser an Elbe 2002 und Oder, 1997, die Detlef Schiess ebenfalls miterlebt hat. „Wir üben natürlich für diesen Fall“, räumt Zugführer Robert Chlupka ein. „Aber diese Belastung kannst Du nicht trainieren“, räumt er ein. Insofern wird besonders darauf geachtet, nötigenfalls auch seelische Nachsorge zu betreiben.

Der Ortsverband Bad Belzig des THW unterstützt das Aufräumen nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz Quelle: THW Bad Belzig

Mithin hilft vor Ort einstudierte Professionalität. Die Kompetenz bei der Übernahme von Führungsaufgaben ist jedenfalls gelobt worden, berichten die Teilnehmer. Unter ihrer Verantwortung wurde ein Logistikplatz für Baumaschinen und Material in Altenburg geschaffen.

Von René Gaffron