Niemöllerstraße in Bad Belzig wird keine Innenstadt-Umleitung

Die zeitweilige Sperrung der Lübnitzer Straße vor dem ehemaligen Postamt in Bad Belzig für stadtauswärts rollende Fahrzeuge ist vom Tisch. Wer von der Wiesenburger Brücke kommt, muss auch künftig nicht zwangsweise nach rechts abbiegen und dann über die marode Niemöllerstraße poltern. Der Vorschlag der SPD-Fraktion ist nicht unerwartet in der Stadtverordnetenversammlung mit 7:9 Stimmen bei drei Enthaltungen abgelehnt worden.

Die Hoffnung der Sozialdemokraten bestand darin, dass der Durchgangsverkehr durch die historische Altstadt zurückgeht, wenn sich erst einmal herum spricht, dass der einzige Weg hinaus über die Buckelpiste am historischen Landratsamt führt. „Es funktioniert nicht, die Kraftfahrer zu bestrafen, wenn sie den Fehler längst begangen haben – auch nicht langfristig“, warnte Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer von „Regiobus Potsdam Mittelmark“.

Anlieger gegen jeden Test

Wohl aber befürchteten die Anwohner mehr Lärm, Dreck und Erschütterungen und bangen folgerichtig um den Erhalt der sanierten Häuser. Nicht einmal auf einen Probelauf von sechs Monaten wollten sie sich einlassen.

„Unsere These ist, dass die Leute sehr schnell ihr Verhalten ändern werden“, argumentierte Gustav Horn ( SPD) dagegen. Doch sein Plädoyer „für den minimal invasiven Eingriff in die Verkehrsführung von Bad Belzig“ verfing nicht. Es sei schließlich schon genug Stillstand produziert worden, kritisierte er.

Ein großes Vorhaben noch

Immerhin wollen die Stadtverordneten nun zum großen Wurf ansetzen. Er soll möglichst bis Ende 2022 gelingen. Dann sollte der unmittelbar bevorstehende Ausbau der Brandenburger Straße zwischen Busbahnhof und B 102 abgeschlossen sein. Dann dürften die Verkehrsströme in Bad Belzig abzuschätzen sein.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig steht ürgermeister Roland Leisegang (rechts.) beratend zur Seite. Quelle: Thomas Wachs

„Jetzt gilt es am Problem dranzubleiben“, ermunterte Hans-Jürgen Hennig die Stadtverordneten. Der Unternehmenschef bot seine Mitwirkung an und empfahl die in Bad Belzig versammelt Kompetenz einzubinden: Das meint natürlich Polizeirevier, Landes- und Kreisstraßenbetrieb sowie weitere orts- und fachkundige Mitstreiter.

Konsens schwer abzulehnen

Sie kennen einerseits die Ansprüche der Bad Belziger sowie andererseits die baulich und rechtlich vorgegeben Rahmenbedingungen. „Wenn hier breiter Konsens erreicht wird, dürfte es der genehmigenden Straßenverkehrsbehörde schwer fallen, dagegen zu sein“, lautet die Prognose des Praktikers.

2014 war die Idee des Dresdner Verkehrsplaners Dirk Ohm zur Etablierung der Straße der Einheit als Flaniermeile amtlich durchgefallen. Zuletzt hatte gerade Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) mehr Sachverstand, aber auch bessere Datengrundlage gefordert. „Aber es darf kein Verschiebebahnhof mehr werden“, erklärte Anne Baaske ( SPD), wie sehr alle eine Lösung der vielfältigen Problemlagen herbeisehnen.

Von René Gaffron