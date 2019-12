Bad Belzig

Der Nikolaus wird am Freitag der historischen Altstadt seine Aufwartung machen. Das haben die Mitglieder des Bad Belziger Gewerbevereins mit ihm so abgesprochen. Zur Feier des Tages haben sie sich gemeinsam eine kleine Aktion überlegt.

Demnach haben die Geschäftsleute den Nikolaus nach Bad Belzig bestellt und ihn damit beauftragt, weihnachtliche Präsente in der Stadt zu verstecken. „Wer also am Freitag, dem 6.Dezember, aufmerksam durch das Zentrum streift, könnte auf den Fensterbänken der Geschäftshäuser die kleinen Überraschungen finden und gern etwas mitnehmen“, sagt Simone Lüdicke.

Die Vorsitzende des Vereins ist zuversichtlich, dass der Plan gelingt. Schließlich ist der Osterhase schon bewährter Partner und versteckt zum Fest im Frühjahr ebenfalls ein paar Kleinigkeiten.

Von René Gaffron