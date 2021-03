Hoher Fläming

Nicht nur die Sozialen Netzwerke sind voll von der wiederkehrenden Frage der Bewohner des Hohen Flämings: „Wo bekomme ich einen kostenlosen Corona-Schnelltest?“, heißt es zwischen Treuenbrietzen, Bad Belzig und Wiesenburg.

In der Praxis hakt es heftig

Denn versprochen hatten Bundespolitiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass ab 8. März alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen könnten. Arztpraxen, Testzentren und Apotheken sollen die Tests durchführen. Doch in der Praxis hakt es auch nach mehr als einer Woche noch heftig.

Das hat eine Umfrage der MAZ vor allem unter Apotheken im Hohen Fläming ergeben. Nirgends wird der kostenlose Test bisher angeboten. Denn es gebe bis heute Hemmnisse und diverse Probleme, heißt es fast gleichlautend von den Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Arztpraxen indes bieten nach wie vor Corona-Tests an gegen Bezahlung oder bei Indikationen.

Ausgelastet mit der Grundversorgung

„Ich vermisse deutlich eine zentrale Organisation durch den Kreis und die Kommunen“, sagt Apotheker Holger Kögel in Bad Belzig. „Nur weil ein Minister das in die Welt setzt und ein Landrat da aufspringt, können wir unsere historischen Räume ja nicht von heute auf morgen umbauen“, sagt Kögel.

„Auch ohne Pandemie sind wir schon gut ausgelastet mit der Grundversorgung und warten nicht auf zusätzliche Aufgaben“, so der Apotheker. Andere Möglichkeiten hätten da aktuell „womöglich Kollegen in Apotheken von Einkaufscentern, wo im Moment ja keine Kunden mehr zum Shoppen kommen“, sagt Holger Kögel.

Bedingungen nicht zu erfüllen

„Wir können die für die Testungen gesetzten diversen Bedingungen gar nicht erfüllen,“ sagt auch Apothekerin Sabine Stoof. Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter Susanne in Görzke und Wiesenburg zwei Apotheken. Räumlich und personell sehen sich die Pharmazeutinnen nicht in der Lage, kostenlose Tests anzubieten. Denn vorgeschrieben sei dafür unter anderem ein Raum mit separatem Eingang.

Hinzu komme der Mangel an Testmaterial. Das betreffe auch die Laienstest für zu Hause, die Apotheken zum Verkauf anbieten wollen. „Wir haben lange bestellt, warten aber jeden Tag noch auf die Lieferung“, sagt Susanne Stoof.

Lieferung wie ein Lottogewinn

„Wie ein Sechser im Lotto“ sieht es auch Kirk Berger, wenn seine Apotheke in Brück die seit Monatsbeginn bestellten Kits für die verkäuflichen Laientests dann mal erhalte. Die Nachfrage sei groß, sagt der Apotheker.

Auch er übt scharfe Kritik. Politik und Branchenverbände hätten „den Sommer über die Zeit verschlafen“, so Berger. „Wir wussten doch, was kommt. Wir hätten alle viel besser vorbereitet sein können“, sagt der Pharmazeut. Er steht in Abstimmung mit der Amtsverwaltung, um ein Testzentrum zu ermöglichen.

Kreis plant Testzentren in Orten

Inzwischen richtet sich der Blick nun auf die Städte, Ämter und Gemeinden Potsdam-Mittelmarks. Sie sollen in Kooperation mit dem Landkreis jetzt Testzentren aufbauen. Das hatten die Verwaltungschefs in der jüngsten Telefonkonferenz mit dem Landrat vereinbart.

Während im Norden des Landkreises Kommunen wie Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf im Verbund und in eigener Regie schon tätig geworden sind auch in Kooperation mit Wohlfahrtsorganisationen für sieben Testzentren seit Mittwoch, lassen sie ansonsten noch auf sich warten.

„Die Apotheken können ja nicht verpflichtet werden, kostenlose Tests anzubieten“, sagt Vize-Landrat Christian Stein (CDU) am Freitag der MAZ. „Daher ist es gut, wenn es nun Dritte gibt, die ein Testangebot ermöglichen.“

Flächendeckendes Angebot geplant

Die Organisation weiterer Teststellen befinde sich im Aufbau, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Ein flächendeckendes Angebot werde mit Kommunen geplant. Dazu stehe der Kreis auch im Kontakt mit Wohlfahrtsverbänden. Bislang durften acht Apotheken kostenlose Schnelltests anbieten. Alle liegen sie laut Auflistung des Landkreises auf seiner Internetseite im Norden Potsdam-Mittelmarks.

„Wir hatten vor einer Woche alle Gemeinden und Ämter abgefragt“, so Schwinzert. „Bedarf, Räumlichkeiten und vieles mehr spielten eine Rolle. So auch die Einbindung von Ehrenamtlichen.“ Aus Sicht des Kreises „soll es schnell gehen“, teilt der Sprecher mit. „Daher ist die Beauftragung Dritter wohl die zu bevorzugende Lösung.“ Gespräche gebe es mit dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfallhilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund.

Keine Tests auf den Dörfern

Wie Thomas Schulz vom Corona-Krisenstab der Kreisverwaltung am Donnerstagabend im Sozialausschuss der Kreisverwaltung informierte, seien Testzentren geplant „in den Hauptorten wie auch Wiesenburg, Ziesar oder Niemegk aber nicht in den Dörfern selbst“.

Kommunen werden bereits aktiv. „Das Amt Brück ist bestrebt, idealerweise an mehreren Standorten im Amt Testmöglichkeiten anzubieten, obwohl dies eigentlich Aufgabe des Landkreises ist“, erklärt Sprecher Kai Fröhlich.

Auch in Treuenbrietzen habe die Verwaltung Bereitschaft signalisiert, den Aufbau eines Testzentrums zu unterstützen räumlich – etwa im Bürgerhaus – oder auch mit etwas Personal. „Wenn der Kreis will, sind wir vorbereitet“, sagt Bürgeramtsleiter Ralf Gronemeier am Freitag. Finanziell werde es sich die Stadt aber nicht leisten können, die Bedingungen zu erfüllen.

Baur-Stadthalle wieder im Blick

Konkretere Abstimmungen laufen aktuell auch in Bad Belzig. „Am Montag werden wir mit dem DRK die Albert-Baur-Halle anschauen, um womöglich dort ein Testzentrum aufzubauen, wo wir neulich ja mit der Idee für ein Impfzentrum der Hausärzte-Kooperation ja ausgebremst wurden kurz vor dem Start“, sagt Kathleen Berger. Sie ist in der Stadtverwaltung für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zuständig.

Von Thomas Wachs