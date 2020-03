Kita-Notbetreuung steht –Personal soll planmäßig rotieren

Bad Belzig

Ab sofort haben die Kindertagesstätten im Hohen Fläming auf Notbetreuung umgestellt. Sie sind damit von Mittwoch an nur noch zu zehn bis 20 Prozent belegt –von Jungen und Mädchen, deren Eltern in wichtigen Berufen für die Sicherung der kritischen Infrastruktur tätig sind. So soll die weitere Verbreitung des Corona-Virus möglichst lange aufgehalten werden.

Wunschgemäß werden alle kommunalen und freien Träger und fast jede Einrichtung am Netz bleiben und die üblichen Öffnungszeiten absichern. Das hat eine MAZ-Umfrage bei den lokalen Verwaltungen ergeben. Lediglich die Tagesstätten in Medewitz sowie Bardenitz-Pechüle und Marzahna sind zu klein, um sie unter den jetzigen Bedingungen weiter betreiben zu können.

In der Tagesstätte „Tausendfüßler“ in Bad Belzig, der mit 225 Plätzen größten Einrichtung in der Region, werden laut Erhebung ab sofort etwa 50 Kinder erwartet.

Immer Erzieher in Bereitschaft

„Die Erzieher sollen in Rotations- und Blockmodellen eingesetzt werden“, berichtet Kristin Brauns von der Amtsverwaltung Brück. So könne sicher gestellt sein, dass im Fall des Falles aus der bereit stehende Reserve neues Personal akquiriert werden kann, wenn es doch zu Infektionen kommt. Darüber hinaus haben sich die fünf Kommunen im Hohen Fläming gegenseitige Unterstützung zugesichert, berichtet Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

In den Einrichtungen in Bad Belzig und in Treuenbrietzen werden außerdem noch Kapazitäten offen gehalten, für den Fall, dass medizinisches Personal aus den Krankenhäusern darauf angewiesen ist, weil ihre Heimatkommune vielleicht keine Betreuung für den Nachwuchs vorhalten kann. Bis zu 40 Plätze könnte die Stadt Treuenbrietzen laut Bürgermeister Michael Knape (parteilos) noch anbieten.

Neue Situation schon besprochen

An den Schulen findet kein regulärer Unterricht mehr statt. „Die Lehrer und Schüler haben sich seit dem Wochenende auf die Lage eingestellt“, bestätigt Kathrin Wienceck, Rektorin des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig. Ihrer Aussage nach hat zu Wochenbeginn etwa ein Sechstel der 665 Jungen und Mädchen schon gefehlt. Die 48 Lehrer indes waren da und nutzten die eigentlich für Medienkonzept und Abitur-Vorbereitung reservierte Dienstberatung, um die aktuelle Situation erst einmal zu meistern.

Wie die Schulleiterin berichtet, hat der Nachwuchs seine Aufgaben auf Papier und vor allem digital erhalten. Er bleibt über das Schulportal mit den Lehrern in Kontakt. Die Pädagogen sollen, so es nicht wegen Krankheit oder Kinderbetreuung unmöglich ist, vor Ort sein. Der Umfang der Aufgaben sei entsprechend dem Unterrichtspensum bis zu den Osterferien ausgesucht. „Wobei nicht nur selbstständige Erarbeitung des Stoffes gefordert wird, sondern auch viel Festigung durch Übung zu praktizieren ist“, sagt die Lehrerin.

Abitur soll stattfinden

Für die Fünft- und Sechstklässler der Leistungs- und Begabtenklassen kann eine Tagesbetreuung abgesichert werden, heißt es. Ob der für Sonnabend geplante Leistungstest der aktuellen Bewerber über die Bühne geht, erscheint eher fraglich. An der Durchführung der Abiturprüfung wird festgehalten.

Es herrscht nochmal Trubel auf dem Hof dr Hans-Grade-Grundschule Borkheide, ehe der reguläre Unterricht wegen Corona ausgesetzt wird. Quelle: Johanna Uminski

Die Kollegen in den Grundschulen haben den Kindern ebenfalls Lernaufgaben mitgegeben, sagt Ines Michaelis als Chefin der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig. „Daneben bereiten wir die Betreuung der Kinder vor, die nicht zu Hause bleiben können“, so Ilona Zehnsdorf von der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“. Dort werden jeweils kleine Gruppen gebildet, heißt es mit Verweis auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.

Von René Gaffron