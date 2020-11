Bad Belzig

Der Nothilfe-Briefkasten am Familienzentrum Trollberg in der Brücker Landstraße in Bad Belzig ist wieder da. Er war beim ersten Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus im Frühjahr installiert worden. Genau wie damals, soll er auch jetzt zur Unterstützung von Menschen dienen, die aktuell auf Hilfe angewiesen sind.

„Gerne unterstützen wir alle Familien, die in diesen Zeiten an ihre Grenzen kommen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind natürlich auch per Mail oder Telefon zu erreichen“, schreibt das Trollberg-Team auf seiner Facebookseite.

Die Mitarbeiterinnen des Familienzentrums haben für Dezember ein buntes Programm auf die Beine gestellt – darunter Weihnachtsgeschenke basteln für Kinder, Töpfer- und Nähkurse. Weil die Plätze eingeschränkt sind, ist für alle Angebote eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Der Briefkasten wird montags bis freitags etwa zwei Mal täglich geleert. Neben dem Anliegen sollten auch Name sowie Telefonnummer oder Mailadresse auf den eingeworfenen Zetteln vermerkt sein.

Von Josephine Mühln