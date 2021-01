Nutzungsbedingungen für Alte Schule in Bad Belzig noch unklar

Bad Belzig

Das Weiß im renovierten Saal der ehemaligen Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig strahlt schon beeindruckend. Allein die Vorstellung, dass dort wieder Vorstellungen des Jugendtheaters „Strumpfhose“ über die Bühne gehen werden, fällt Frank Grünert bei dem Anblick schwer.

„Die Kronleuchter passen vielleicht bei einer Jugendweihefeier. Für unsere Zwecke erscheinen sie mir eher störend“, zeigt sich der Ensemble-Chef erstaunt über den Stand der Dinge. Mit den Jungen und Mädchen probt er, wenn es nicht wegen der Covid-19-Pandemie untersagt ist, im Keller der Burg Eisenhardt, schaut aber auch regelmäßig ins neue alte Domizil.

Umfeld wird bis Herbst gestaltet

Das 1928 errichtete Gebäude wird seit zwei Jahren saniert. Für nunmehr rund 2,5 Millionen Euro wird es zur Kultur- und Begegnungsstätte umgebaut. Nachdem anfängliche Ansprüche, Planungen und Kosten korrigiert werden mussten, wird es laut Rathaus wohl bei diesem Umfang bleiben. Während die Außenanlagen bis Herbst gestaltet werden sollen, fiebern die Bürger der Eröffnung der einstigen Erweiterten Oberschule entgegen.

Auch der Balkon der einstigen Schule am Busbahnhof Bad Belzig diente schon als Kulisse. Quelle: Privat

Nicht von ungefähr hat der Aufruf zur Namensfindung für das Soziokulturelle Zentrum, so der dem Förderjargon angepasste Arbeitstitel der Verwaltung, viel Resonanz gefunden. 63 Vorschläge von den Bad Belzigern wurden demnach analog und digital unterbreitet. Die Entscheidung, wie damit weiter verfahren wird, haben die Stadtverordneten noch nicht getroffen.

Verwaltung registriert positives Echo

„Aus den Einsendungen geht außerdem hervor, dass die Entwicklung des Hauses mit viel Empathie begleitet wird“, berichtet Frank Friedrich, der seinerzeit im Bauamt das Projekt maßgeblich noch mit in Gang gebracht hat. „Dieses positive Echo sollte aufgenommen werden“, empfiehlt er.

In dieses Loblied will Anne Baaske (SPD) noch nicht einstimmen. Ihrer Meinung nach ist noch nicht die Zeit für die Namensfindung gekommen. „Wir müssen erst einmal den zweiten und dritten Schritt gehen und festlegen, wer mit welchem Budget das Haus betreiben wird. Erst wenn klar ist, was drinnen passiert, sollte entscheiden werden, was draußen dran steht“, meint die Sozialpolitikerin aus Lütte. Nicht zuletzt müsse im Konzept berücksichtigt werden, dass 80 Prozent der Sanierungsausgaben aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ gedeckt werden und dem Rechnung also zu tragen ist.

Vier Hauptnutzer unter einem Dach

Eigentlich steht seit 2017 fest, dass neben dem Jugendtheater „Strumpfhose“ die Sozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt und der Christliche Verein Junger Menschen sowie die städtische Bibliothek die festen Nutzer der Räume sein sollen. Zu welchen Konditionen und wie ein möglichst harmonisches Miteinander unter einem Dach organisiert wird, ist nicht nur den Parlamentariern noch unklar. Der Sozialausschuss wird sich als nächstes damit befassen, hieß es.

Das Gremium müsse darüber hinaus klären, welche Aufgaben dem neu einzustellenden Sozialraum-Koordinator übertragen werden sollen. Er sollte nicht mit Hausmeisterdiensten belastet werden, so die im Stadtentwicklungsausschuss geäußerte Forderung.

Ortstermin bahnt sich an

„Bisher ist tatsächlich vieles unklar“, beklagt auch Frank Grünert die noch mangelhafte Kommunikation des Rathauses. Einst verfügte das Theater über Bühne, Beleuchtung und Zuschauertribünen sowie etwas Lagerfläche für Requisiten und Bühnenbild. Dass sich die Bedingungen ändern, wenn eine Sanierung für Millionen stattfindet und seine Truppe nicht mehr einziger Nutzer ist, sei zu erwarten gewesen. Doch wünschten er und weitere künftige Mieter schon bald Klarheit über die Bedingungen.

Das Bad Belziger Jugendtheater „Strumpfhose“ hatte bislang eine kleine Studiobühne. Hier probt Regisseur Frank Grünert (links) mit Samuel Klassen. Quelle: Stefan Specht

„Diese Befürchtungen sind uns bislang nicht bekannt“, sagt wiederum Bauamtsleiter Robert Wildgrube. Ein Ortstermin streben er, Frank Grünert und Bürgermeister Roland Leisegang nun an.

Von René Gaffron