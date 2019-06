Bad Belzig/Brück

Die Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig und die Oberschule Brück haben eine Auszeichnung als „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung“ erhalten. Insgesamt wurden vom Netzwerk Zukunft 50 allgemeinbildende und berufliche Schulen geehrt – so viele wie noch nie, seit das Siegel verliehen wird.

Die Bad Belziger Schule wurde bereits zum vierten Mal ausgezeichnet. „Das ist für uns natürlich ein sehr schöner Erfolg. Das geht auch nur, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagt Schulleiterin Cornelia Scholla am Tag nach der Urkundenvergabe. „Wir haben ein paar neue Kooperationspartner gewinnen können wie zum Beispiel Recura aus Beelitz oder den Paulinen Hof in Kranepuhl.“

Alle gestalten Konzept aktiv mit

Die Schüler haben die Möglichkeit, dort ein Praktikum zu absolvieren. Außerdem seien sie während ihrer Berufsorientierungswoche in Beelitz zu Gast gewesen und hätten sich über die dortigen Berufe informiert, erläutert Cornelia Scholla weiter. „Auch das Überbetriebliche Ausbildungszentrum in Götz gehört seit zwei Jahren zu unseren Kooperationspartnern und bietet unseren Schülern die Möglichkeit, Einblicke in unterschiedliche Berufe zu bekommen.“

In der Laudatio für die Tschetschog-Oberschule heißt es: „Obwohl die Krause-Tschetschog-Oberschule eine kleine Schule ist, ist sie in ihrer Berufs- und Studienorientierung ganz groß. Dazu tragen 32 Kooperationspartner und 54 Praktikumsbetriebe ebenso bei wie das Konzept der Schule, das von allen Lehrern aktiv mitgestaltet und ständig weiterentwickelt wird.“

Ebenfalls bereits zum wiederholten Mal wurde die Brücker Oberschule ausgezeichnet. Sie trug das Siegel zuletzt von 2011 bis 2015. „’Nichts ist beständiger als Veränderung’ – so beschreibt die Oberschule Brück die ständige Aktualisierung ihres Konzepts der Berufs- und Studienorientierung“, so die Laudatoren.

„Eine ständige Evaluation ihrer Maßnahmen sorgt für eine Weiterentwicklung. Aushängeschild dabei ist ein intensives Praxislernen in Unternehmen mit sehr starken Partnern und aufeinander abgestimmte Aktivitäten in den Jahrgangsstufen fördern sowohl Sozialkompetenzen als auch die Berufswahlkompetenz.

Immer mehr Schulen engagieren sich

Die Auszeichnung für die Schulen wird seit 2009 alle zwei Jahre vergeben und gilt dann für vier Jahre. Diesmal haben 16 Schulen das Siegel zum ersten Mal erhalten, die anderen 34 Einrichtungen konnten sie verteidigen oder sind nach einer Pause erneut ausgezeichnet worden.

„Mit diesem Siegel wird das Engagement von Lehrkräften und Schulleitungen gewürdigt, die ihre Schüler in hervorragender Weise im Prozess der Berufs- und Studienorientierung begleiten und unterstützen“, sagt Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher.

„Die enorm gestiegene Anzahl der ausgezeichneten Schulen belegt, dass sich immer mehr Schulen für berufliche Orientierung engagieren. Dabei werden sie von regionalen Partnern – Unternehmen und Betrieben, Kommunen und Kammern – unterstützt.“

Von Josephine Mühln