Vereinzelt gibt es Schulen, in denen die 7. Klassen mit einer höheren Frequenz als vorgesehen starten werden.

Für 26 Schüler konnte nach Ablehnungen von Erst- und Zweitwunsch über die Ausgleichskonferenzen doch noch eine Aufnahme im Einvernehmen realisiert werden.

Für 23 Schüler wurde vom Staatlichen Schulamt eine Zuweisung an eine Schule vorgenommen.

Die Aufnahme- und Ablehnungsbescheide werden von den Schulen versendet; Zuweisungen erstellt das Schulamt. Legen Eltern Widersprüche dagegen ein, werden sie im Schulamt bearbeitet und gegebenenfalls mit einem Widerspruchsbescheid beantwortet.

Gegen diesen können dann die Eltern eine Klage beim Verwaltungsgericht erheben, wenn sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind.

Insgesamt wurden in diesem Jahr im Schulamtsbereich Brandenburg an der Havel 75 Widersprüche gegen Aufnahme- und Zuweisungsbescheide eingelegt; in acht Fällen wurden Eilverfahren eingeleitet und Klage eingereicht.

27 dieser Widersprüche wurden laut Ministerium von Eltern aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark erhoben und bisher zwei Eilverfahren eingeleitet und Klage erhoben.