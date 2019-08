Lütte

Alles neu macht der August im Kinderhaus Lütte. Nach der dreiwöchigen Sommerschließzeit sind nicht nur die Bauarbeiten im Gebäude erledigt. Sondern obendrein gibt es eine personelle Veränderung.

Odette Mallas ist ab sofort Leiterin der Einrichtung. Die Wiesenburgerin folgt auf Katrin Franz, die sich auf eigenen Wunsch wieder mehr auf die Gruppenarbeit konzentrieren will. Das hat Beatrix Lichter-Spatzier vom Kinderförderverein „Wir“, dem Träger der Einrichtung mitgeteilt.

Das zuletzt für 250 000 Euro umgebaute Gebäude, aber vor allem das Umfeld mit Sanddüne und Spielplatz haben es der neuen Chefin angetan. „Hier gibt es herrliche Möglichkeiten für die Kinder, sich zu entfalten“, ist die 48-Jährige gewiss.

Kapazität reduziert

Nach der planmäßigen Reduzierung der Kapazität werden im Kinderhaus Lütte künftig noch 50 Jungen und Mädchen betreut. Ein Dutzend Erwachsene gehören noch zum Team, das Odette Mallas jetzt führt. Die beiden Damen in der Küche sind dabei die guten Seelen des Hauses, wie sich im Hohen Fläming schon herumgesprochen hat.

Selbst ist Odette Mallas ist eine gelernte Kindergärtnerin. „Das war schon immer mein Traumberuf“, sagt sie. Doch hatte sie ihn längere Zeit nicht ausgeübt. Als die Betreuer gerade nicht so gefragt waren wie jetzt, erfolgte ihre Umschulung und der Wechsel in die Physiotherapie. Geschadet hat ihr das nach eigenem Bekunden nicht. „Man weiß viel über den Körperbau, Muskeln und Knochen und hat einen entsprechenden Blick auf den Nachwuchs“, so Odette Mallas.

Der Wiedereinstieg in den Beruf erfolgte 2011. Bisher war Odette Mallas ausschließlich in der Heimatkommune tätig. Jetzt reizt sie allemal, die neue Umgebung mit Kindern, Eltern und Kollegen, die einem nicht alle bekannt sind. Das Vertrauen will sich die Leiterin möglichst schnell erarbeiten. Ohne eigene Gruppe wird sie wohl an vielen Fronten gefragt sein.

Alltag bietet Abwechslung

Dabei liebt Odette Mallas offenkundig die Herausforderung. „Als Leiterin der Tagesstätte musst Du Organisatorin, Sicherheitsbeauftragte und Seelentrösterin binnen kurzer Zeit sein“, formuliert sie die Erwartungen.

Rückhalt gibt ihr die Familie. Odette Malls ist verheiratet und hat drei schon erwachsene Söhne. Zur Entspannung und Regeneration geht’s indes mit den Nordic-Walking-Stöcken durch den Wiesenburger Park.

Von René Gaffron