Mittelmark

„Das Frühjahr beschert uns eine besonders üppige Blütenpracht“, verspricht Christian Höhne, Koordinator der Initiative „Offene Gärten im Hohen Fläming“. Das wiederum sei absolut keine Selbstverständlichkeit.

Denn im vergangenen Jahr war Wässern durchaus eine Herausforderung – gerade in der ohnehin wasserarmen Gegend. Viel Fleiß und mitunter Geschick seien nötig gewesen, um Hitze und Trockenheit zu überstehen.

Nun da sich die Eisheiligen verzogen haben, öffnen sich Sonnabend und Sonntag an neun Adressen die Pforten für die Besucher. Vor fünf Jahren war diese Offerte wieder belebt worden. Von Beginn an wurden die Mühen der Gastgeber, welche die Leidenschaft für das Gärtnern verbindet, durch eine sehr positive Resonanz belohnt.

Beachtung von außerhalb steigt

Mehrere hundert Besucher machen sich jeweils am letzten Wochenende im Mai und September auf den Weg, die Kleinode zu besichtigen, sich Anregungen zu holen und mit den Gartenbesitzern zu fachsimpeln.

„Ratschläge und Erfahrungen werden ausgetauscht, Bezugsquellen verraten und die eine oder andere Pflanze wechselt mitunter den Besitzer“, bestätigt Christian Höhne. Längst ist die Beachtung über den Hohen Fläming hinaus gewachsen. Sogar das mitteldeutsche und japanische Fernsehen haben schon berichtet.

„Man geht nie zweimal in den selben Garten“, zitiert der Organisator den legendären Staudenzüchter Karl Foerster aus Bornim. „Das bestätigen auch viele der inzwischen treuen Stammgäste, die diese Entwicklung jedes Jahr aufs Neue mitverfolgen und erstaunt sind, wie sich die Refugien innerhalb eines halben Jahres verändern“, so der 40-Jährige.

In seinem Wiesenburger Sammlergarten finden sich traditionell Rosen- und Staudenraritäten aus Asien und Nordamerika. Neu kann er im Wintergarten buntrindige Gehölze zeigen.

Nicht nur Botanik

Doch Botanik ist längst nicht alles, was zu erleben ist. Vom Bienenhotel bis zum Hochbeet, von glücklichen Hühnern bis zu selbst verarbeitetem und veredeltem Obst gibt es eine Vielzahl an Anregungen.

Hin und wieder gelingt es, neue Domizile zu gewinnen, freuen sich die Veranstalter. So auch in diesem Jahr. In Wiesenburg kann verfolgt werden, wie ein Garten mit neuem Leben erfüllt wird. Lilith Brienza in der Neuehüttener Straße hat begonnen, einen ausgewählter Gehölzbestand, der auf den bekannten Baumschuler Gebbers zurückgeht, unter anderem mit kreativem Upcycling neu zu erschließen.

Kunst und Kulinarik

Auch in Bad Belzig und Treuenbrietzen wird der offene Garten auch wieder mit Ausstellungen kreativer Arbeiten verknüpft sein. In einigen Gärten warten die Besitzer wieder mit kleinen kulinarischen Extras auf ihre Gäste.

Die Öffnungstage und auch die Anschriften der einzelnen Gärten sind auf der Internetpräsenz. www.offene-gaerten-im-hohen-flaeming.de zu erfahren.

Von René Gaffron