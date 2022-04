Bad Belzig

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Samstag gegen 3.05 Uhr einen Pkw Alfa-Romeo in der Hans-Marchwitza-Straße in Bad Belzig. Der 29-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen.

Eine Datenabfrage bestätigte den Verdacht, dass der Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab die Datenabfrage, dass gegen den Mann einen Haftbefehl vorliegt. Demzufolge erfolgte die vorläufige Festnahme und die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt.

Von MAZ