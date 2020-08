Dippmannsdorf

Dem Wald im Hohen Fläming muss geholfen werden. Er soll ein anderer werden. Trockenheit, Stürme und Insekten sowie auch große Waldbrände in den jüngsten Jahren haben ihm mächtig zugesetzt. Großes gemeinsames Ziel ist daher nun der Umbau von monotonen Nadelholzbeständen zu klimastabileren Mischwäldern. Diese seien nach heutigen Erkenntnissen resistenter gegen die zunehmenden Wetterextreme.

Wald der Zukunft gemeinsam gestalten

Um das große Ziel anzugehen, will Brandenburgs Umweltminister, Axel Vogel ( Die Grünen), nun vor allem auch private Waldbesitzer mit ins Boot holen. Mit einer jetzt gestarteten Offensive und Informationskampagne soll der Wald der Zukunft gestaltet werden.

„In einigen Regionen Brandenburgs wachsen bereits jetzt stabile Mischwälder, die mit den derzeitigen Wetterextremen besser zurechtkommen als Reinbestände, aus der für unser Land typischen Kiefer“, heißt es vom Minister.

Klimawandel bringt massive Schäden

Der Klimawandel führe aufgrund der Trockenheit und der Zunahme von Schädlingen lokal und regional bereits zu massiven Waldschäden. Dort, wo heute nur ausgedehnte reine Kiefernbestände wachsen, sind die Wälder besonders stark durch Schadinsekten und Waldbrände gefährdet.

Axel Vogel (Die Grünen), Minister für Landwirtschaft, Klima und Umweltschutz in Brandenburg, will private Eigentümer für den Waldumbau gewinnen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Das kann Karin Heintz, die für den Hohen Fläming zuständige Chefin der Oberförsterei Dippmannsdorf nur zu gut bestätigen. Ihr Gebiet reicht über die Kommunen und neun Reviere bei Wiesenburg, Bad Belzig, Treuenbrietzen, Brück und Niemegk.

Viele Brandenburger besitzen Wald Im Land Brandenburg besitzen rund 93.000 Waldeigentümer Flächen in einer Größe bis zu zehn Hektar. Im Gebiet der Oberförsterei Dippmannsdorf sind von 45.000 Hektar Wald knapp 38.000 Hektar nicht im Besitz des Landes Brandenburg. Auf einige Großbesitzer entfallen insgesamt rund 5000 Hektar. So auf die Stadt Treuenbrietzen mit rund 1900 Hektar Wald. Von den rund 4800 privaten Eigentümern im Hohen Fläming besitzen 40 Prozent Flächen mit mehr als zehn Hektar Größe. Die übrigen haben meist Waldbesitz unter einem oder von wenigen Hektar Größe.

Von den rund 45.000 Hektar Wald in dem Zuständigkeitsgebiet sind 73 Prozent in privater Hand sowie fünf Prozent in der von Kommunen und Institutionen. Lediglich zwölf Prozent sind Landeswald in der Region.

Laubbäume als wichtigste Aufgabe

Ohne die privaten Eigentümer geht es also nicht, wenn der Waldumbau gelingen soll. „Laubbäume pflanzen und säen sowie den Wald aktiv pflegen – das ist in den nächsten Jahren die wichtigste Aufgabe all derer, die Wald besitzen“, sagt Minister Vogel.

Private Waldbesitzer können dafür unter bestimmten Voraussetzungen Fördergelder des Landes sowie die Beratung von den Revierförstern nutzen. „Rat und Anleitung – nicht aber die Bewirtschaftung – sind sogar kostenfrei für Besitzer von Flächen unter zehn Hektar Größe“, erklärt Karin Heintz.

Revierförster erste Ansprechpartner

„Die Revierförster sind die ersten Ansprechpartner. Sie kennen die Gegebenheiten und Möglichkeiten vor Ort am besten“, sagt die Oberförsterin. Sie hat neun Revierförster und vier weitere Mitarbeiter für das Gebiet.

„Manchmal kann es aber auch sein, dass sich die Kiefer nach der Beratung wieder als beste Lösung für ein Gebiet erweist“, so die Oberförsterin. „Wir dürfen sie dann nicht verdammen.“

Waldumbau läuft auch auf den riesigen Brandflächen bei Frohnsdorf und Klausdorf. Dort packen immer wieder auch freiwillige Helfer zu. Quelle: René Gaffron

Um dennoch den gewünschten Waldumbau voranzubringen, setzt die Oberförsterei Dippmannsdorf drei Schwerpunkte. „Einerseits geben uns die zum Teil stark von Schädlingen angegriffenen Bestände die Chance, über neue Kulturen nachzudenken“, so Heintz.

Viel Beratung nach Waldbrand

Stark sind aktuell andererseits die Kooperation und Beratung in den privaten und kommunalen, riesigen Waldgebieten bei Treuenbrietzen und Bardenitz, die im August 2018 vom großen Waldbrand heimgesucht wurden. „Auch die vielseitige wissenschaftliche Begleitung zu verschiedenen Ansätzen dort gibt uns wichtige Erkenntnisse“, erklärt Karin Heintz.

Karin Heintz ist Chefin der für den Hohe Fläming zuständigen Oberförsterei Dippmannsdorf. Ute Müller (li.) ist dort Expertin für den Waldschutz. Quelle: Thomas Wachs

Eine völlig neue und seltene Chance biete als dritte Säule ganz aktuell das Projekt eines privaten Investors. Er hat in der Fläming-Region die Idee, insgesamt gut 727 Hektar Wald völlig neu anzulegen auf Flächen, die bislang Äcker oder Wiesen sind.

Diese könnten genutzt werden als Ausgleichsflächen für Bauprojekte, die andernorts Bäume und Natur verschwinden lassen. „Das kann eine Fabrik sein wie die des Elektroautobauers Tesla oder nur ein kommunales Projekt für einen neuen Radweg“, erklärt Karin Heintz.

Äcker könnten zu Wald werden

Große Bereiche der Projektidee liegen im Raum Wiesenburg aber auch in der Umgebung der Belziger Landschaftswiesen. „Dazu läuft in Kooperation mit Umweltplanern bereits ein unverbindliches großes Vorverfahren“, sagt die Oberförsterin. Noch im August wird es den Trägern öffentlicher Belange vorgestellt. Später erfolge eine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit zu dem aus der Abstimmung resultierenden tatsächlichen Plan.

Keine schnelle Sache

„Doch der Waldumbau im Fläming ist allgemein nicht von heute auf morgen zu machen“, sagt die Försterin. „Wenn wir langfristig 10 bis 20 Prozent umgewandelt bekommen, wäre das schon viel.“ Aktuell sind 75 Prozent der Bestände im Hohen Fläming Kiefernwälder.

„Am Ende entscheidet aber immer der Waldbesitzer, wir können und wollen ihn nicht zwingen zum Waldumbau“, sagt die Chefin der Oberförsterei Dippmannsdorf. Ohne die privaten Besitzer geht aber wenig in Sachen Klimaschutz.

Von Thomas Wachs