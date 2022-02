Borne

Schreíben konnte er, dank der Erfolge des Hamburger Ohnsorg-Theaters weiß man das. Hermann Boßdorf (1877-1921), geboren und aufgewachsen in Wiesenburg, hat Gedichte, Erzählungen, Geschichten und Balladen in Mundart und eben Bühnenstücke für das Hamburger Theater geschrieben. Was kaum jemand weiß: Boßdorf hat auch gezeichnet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seiner Jugend hat Hermann Boßdorf manches Motiv mit dem Zeichenstuft festgehalten. „Unter anderem die Kirche in Borne“, sagt Carola Emmel. Sie ist die Urenkelin von Hermann Boßdorfs Schwester Anna und widmet sich in der Ahnenforschung und speziell dem Leben und Wirken des Heimatdichters.

Zum Gedenken an den 100. Todestag von Hermann Boßdorf

Im September 2021 war sie in Wiesenburg zu Gast, um die Orte zu erkunden, die Hermann Boßdorf aus seiner Kindheit kannte. Anlass war der 100. Todestag des Schriftstellers.

Urenkelin Carola Emmel legt rote Nelken am Gedenkstein neben Boßdorfs Geburtshaus i Wiesenburg nieder (25. September 2021). Quelle: Bärbel Kraemer

„Borne gehört dazu“, erklärt die 63-Jährige. Ihre Gedanken und neuen Erkenntnisse an den Kurzbesuch in Borne im vergangenen Herbst wollte sie schon längst zu Papier bringen. Doch immer wieder kam etwas dazwischen. Bis sie am 5. Februar 2022 einen Anruf erhielt.

Lutz Grabow aus Borne berichtete ihr, dass das frühere Paulsche Gehöft abgebrannt sei – das Haus, in dem Boßdorfs Großmutter Sophie Dornbusch ihre letzten Jahre verbracht hatte. Im Witwenstand war sie von Klein Glien nach Borne gezogen, wo sie bei Friedrich Paul und seiner Ehefrau Minna, ihren nächsten Verwandten, Aufnahme fand.

Auf der Suche nach Spuren der Familie Boßdorf

Im September, als Carola Emmel Borne besuchte, die Kirche und den Friedhof besichtige, lernte sie Lutz Grabow kennen. Die beiden kamen ins Gespräch. „Ich habe mich so gefreut, als Herr Grabow mir erzählte, dass es das frühere Haus Paul noch gibt“, erzählt die 63-Jährige. Und natürlich, sah sie es sich von der Straße aus an. Um so erschütternder traf sie die Nachricht, dass das Haus jetzt durch ein Feuer eingeäschert wurde.

Bertha und Hermann Boßdorf. Quelle: Bärbel Kraemer

Hermann Boßdorf, der seine Kindheit und Jugend in Wiesenburg verbrachte, muss damals oft auch den Weg nach Borne gegangen sein. Die Gegend um den Ort war ihm bekannt. Nicht anders ist zu erklären, dass der Heimatdichter in späteren Jahren die Borner Rummel in seine Erzählung „Der dreibeinige Hase“ aufnahm. Was ihn zu dieser Jagdgeschichte inspirierte, bleibt jedoch sein Geheimnis.

Kein Geheimnis ist, dass Hermann Boßdorf damals zu Bleistift und Papier griff, und die Borner Kirche zeichnete. Eine Zeichnung, die Carola Emmel in dem Buch „Hermann Boßdorfs alte Heimat“ (1950) in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg entdeckte.

Hermann Boßdorf zeichnete auch Burg Rabenstein

Sie erzählt, dass Boßdorf in seiner Jugend auch die Burg Rabenstein zeichnete und dass in Raben die Familie Dornbusch lebte. „Die Boßdorfs und die Dornbuschs waren sehr gottesfürchtige und arbeitsame Leute“, weiß die 63-Jährige und erzählt, dass deren Lebenswege über Klein Glien nach Wiesenburg führten.

Boßdorfs Bild von der Burg Rabenstein. Quelle: Universitäts- und Staatsbibliothek Hamburg

Es waren große Familien. Wenn sich Hermann Boßdorfs Geburtstag zum 150. Mal jährt, will Carola Emmel die Ahnenforschung der Familien beendet haben. „Damit jeder weiß, wo seine Wurzeln sind“, sagt sie.

Ihr großes Ziel ist ein Buch über Hermann Boßdorf – nicht nur über sein Leben und Werk in Wiesenburg und Hamburg. Ihr Traum ist, in dieses Werk auch die Stationen einzubeziehen, zu denen der Heimatdichter kleine Bindungen hatte. So wie zu den Pauls Dornbuschs oder den Pauls in Borne. „Ich habe viele seiner Bücher gelesen und wenn ich die alte Heimat besuche, sehe ich die Gegend jetzt mit anderen Augen, achte auf Kleinigkeiten und entdecke überall Geschichte“, freut sich Carola Emmel.

Wieder an Hermann Boßdorf erinnern

„Borne ist heute ein wunderschönes Dorf. Viele Wanderer und Radfahrer durchqueren den Ort. Die Kirche ist ein Ort zum Innehalten. Aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken und sicher werden einige Einwohner sagen, Hermann Boßdorf, den Namen haben wir nie gehört“. Dies zu ändern, hat sich die 63-Jährige zur Aufgabe gemacht.

Von Bärbel Kramer