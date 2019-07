Bad Belzig

„Die Olsenbande kann’s nicht lassen!“ lautet der dritte Fläming-Coup des Gaunertrios. Von Donnerstag, bis Sonnabend, jeweils um 19.30 Uhr ist das Stück auf der Naturbühne auf Burg Eisenhardt nochmals zu sehen. Es sind die letzten drei Vorstellungen der Kriminalkomödie mit Lokalkolorit.

Regisseur und Hauptdarsteller Frank Grünert samt seiner Mitstreiter freuen sich ob der günstigen Wetterprognose nochmals auf ein furioses Finale.

Karten gibt es in der Tourist-Information in Bad Belzig, 033841/9 49 00, oder an der Abendkasse.

Von René Gaffron