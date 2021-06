Bad Belzig

Vom 1. bis 3. Juli laufen auf der Freilichtbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig die letzen Vorstellungen des vierten Flämingcoups „Die Olsenbande gibt nicht auf“. Mit dabei sind dann auch wieder Jörg Jüsche als Dynamit-Harry und Kristine Walther als Yvonne, die erstmals zum Ensemble gehörten. Kurz vorm Endspurt hat die MAZ die beiden noch mal zum Interview gebeten.

Zur Galerie Seit der Premiere am 10. Juni hat die Olsenbande mit ihrem vierten Flämingcoup das Publikum auf der Freilichtbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig unterhalten. Am 3. Juli nun endet die Vorstellungsreihe.

Herr Jüsche und Frau Walther, Sie waren beim vierten Flämingcoup die Neuen im Ensemble. Wie war der Einstand im Hohen Fläming?

Jörg Jüsche: Wie bei den meisten Stücken üblich, begannen die Proben zur Olsenbande mit einer Leseprobe – aber auch mit einem deftigen Fläminger Frühstück. Da stand also wirklich ein Mett-Igel auf dem Tisch mit Brötchen von dem Bäcker, der bei uns Posaune spielt. Den wir alle sehr loben, nicht nur als Posaunist, sondern vor allem wegen der Brötchen. (lacht) Und wir haben am ersten Probentag draußen auf der Freilichtbühne mit dem Aufbau begonnen, was natürlich zusätzlich zusammenschweißt.

Kristine Walther: Ich glaube, wir hatten durchaus beide auch so ein bisschen Manschetten, weil wir nun neu in das Team gekommen sind. Bei mir war noch zusätzlich die Besonderheit, dass man sich ja nicht ganz davon freimachen kann, dass die Leute eben doch vergleichen mit der vorherigen Yvonne-Darstellerin. Aber ich wurde wahnsinnig reizend aufgenommen von den Kollegen und es war von Anfang an mit allen einfach sehr, sehr schön. Und es hat mir auch ein bisschen gut getan, dass ich nicht die Einzige war, die neu war – sondern das mit Jörg teilen konnte.

Jörg Jüsche: Für die Anderen war das ja nach zwei Jahren fast wie ein Klassentreffen. Und viele aus der Amateur-Besetzung sind zudem schon von Anfang an dabei. Aber es war ein rundum herzlicher Empfang.

Mit die weiteste Anreise

Sie hatten neben ihren Kollegen Ulrich Schwarz und Jörg Metzner, die aus Dresden kommen, mit die weiteste Anreise – denn Sie leben beide in Berlin. Wie ist die Verbindung nach Bad Belzig entstanden?

Jörg Jüsche: Ich kenne Christoph Bernhard, der den Benny spielt, ganz gut – er ist unter anderem dafür verantwortlich, dass ich bei der Olsenbande mitspielen durfte. Und Frank Grünert kenne ich noch vom Theaterhof in Bad Belzig, was mittlerweile gut 20 Jahre her ist. Da habe ich im Hof des Jugendtheaters Strumpfhose gespielt – und Frank Grünert getroffen. Wir waren uns gleich sympathisch und haben uns seitdem immer mal wieder getroffen.

Kristine Walther: Ich habe schon mehrmals mit einer Regisseurin gearbeitet, die ich von der Schauspielschule her kenne. Sie war im selben Jahrgang wie unser Olsenbanden-Regisseur Harald Richter. Und meiner Bekannten hatte Harald Richter erzählt, dass er jemanden für die Rolle der Yvonne sucht – so ist quasi die Empfehlung zustande gekommen.

Sie spielen in dem Stück die Rollen von Dynamit-Harry und Yvonne. Welche Berührungspunkte mit der Olsenbande hatten Sie bisher?

Jörg Jüsche: Ich verbinde damit schon Kindheitserinnerungen und kenne Vieles von denen. Ich wusste auch, dass ab und zu mal was in die Luft gesprengt wird und der Franz-Jäger-Safe war mir geläufig. Aber ich konnte mich überhaupt nicht an Harry erinnern. Also habe ich mir bei Youtube das „Best of Harry“ angesehen, so 20 Minuten zusammengeschnitten. Hab mich davon aber schnell wieder gelöst, weil ich wusste, ich muss mir das selber erarbeiten.

Kristine Walther: Ich kannte das, bis auf den Titel und dass ich das Bild dazu hatte, dass es eine Crew ist aus drei Jungs, nicht. Bin nie damit in Berührung gekommen. Ich habe nach den ersten Proben dann mal alle Filme von Frank Grünert bekommen. Und da es ja schon um einen Wiedererkennungswert der Charaktere aus den Filmen geht, habe ich mir das an einem Sonntagnachmittag auch alles angesehen - allerdings zugegebenermaßen auf die Szenen mit Yvonne reduziert. Das hat mir trotzdem viel gebracht.

Wann haben Sie vor der Olsenbande zuletzt auf einer Bühne gestanden?

Kristine Walther: In meinem Fall war das im Oktober. Ich hatte fast noch Glück, weil ich relativ viel in Österreich mache – und die waren mit dem Lockdown vor uns dran, letztes Jahr im März. Sodass sie dann etwas früher wieder öffnen konnten. Also es war Gottseidank nicht über ein Jahr oder so.

Jörg Jüsche: Bei mir war es zwar eine Bühne, aber im Rahmen einer Videoaufzeichnung von zwei Märchen-Theaterstücken, die ich für die Berliner Märchentage gemacht habe. Die sollten eigentlich live stattfinden – wie immer in Bibliotheken. Aber letztes Jahr war das eben nicht möglich und es wurden stattdessen Videos gedreht. Und davor live war in meiner Rolle als Therapie-Clown in einer Klinik für geistig beeinträchtige, ältere Menschen. Da habe ich im Sommer 2020 noch mal auf der Bühne gestanden - also doch schon eine ganze Weile her.

Wie hat es sich dann zur Premiere angefühlt, die Freilichtbühne auf der Burg Eisenhardt zu betreten?

Jörg Jüsche: Auf jeden Fall euphorisch! Und auch besonders, weil es eine Premiere auf einer sehr großen Bühne war.

Kristine Walther: Mir ging es so, dass sich einfach alles wieder richtig angefühlt hat. Ich hatte nicht den Gedanken: „Endlich geht es wieder los!“, sondern plötzlich war alles wieder so, wie es sich gehört. Und vor allem auch, weil es in den vergangenen Wochen dann doch recht schnell ging, dass wieder mehr Zuschauer kommen dürfen und keine Maskenpflicht mehr auf dem Burggelände herrscht. Mein Gedächtnis hat das offenbar sehr schnell wieder gelöscht, dass es kurz vorher noch anders war. (lacht)

Jörg Jüsche: Bei mir war neben der normalen Premieren-Aufregung auch eine wahnsinnige Vorfreude, weil ich immer stark in Richtung Interaktion mit dem Publikum arbeite. Und wenn dann da bis zu 300 Leute sind, die sich gemeinschaftlich amüsieren über uns, dann ist das schon sehr schön. Mir haben auch Bekannte, die im Publikum saßen, bestätigt, dass das Besondere an diesen Vorstellungen wirklich die Interaktion mit dem Publikum ist, diese starke Verbundenheit mit den Leuten auf der Bühne, die da deutlich wird. Nicht nur als Achtung vor der Leistung, sondern man kann schon fast sagen Liebe und Zuneigung.

Kristine Walther: Es hat einfach was von einem sehr großen und immer größer werdenden Familientreffen. Und dann auch diese wahnsinnig tolle Kulisse mit dem Blick, den man rundrum hat. Das ist sehr besonders und gehört jetzt mit zu meinen Lieblingsspielorten.

Wie haben Sie das Publikum im Hohen Fläming erlebt?

Jörg Jüsche: Letzte Woche war zum Beispiel der Olsenbande-Fanclub Deutschland da oder zu einer Vorstellung kamen zwei Zuschauerinnen im Yvonne-Kostüm. Man hat einfach sehr oft gemerkt, was für ein Kult diese Veranstaltung auch sind – mit einer Sache, die ich sonst eigentlich eher aus dem Kinderbereich kenne. Nämlich dass danach unbedingt noch Fotos gemacht werden wollen. Jede Menge Zuschauer, die sich im Anschluss mit der Olsenbande ablichten lassen wollten – und diese Zeit wird auch richtig eingeplant.

Kristine Walther: Letztes Mal hat es sich fast so angefühlt, als würde das Ganze länger dauern als die Vorführung selbst. (lacht)

