Orkan Zeynep beschäftigt viele Feuerwehren im Hohen Fläming

Hoher Fläming

Nach dem Einsatz-Marathon vom Donnerstag ging es für die Feuerwehren im Hohen Fläming auch am Sonnabend wieder hoch her zur Beseitigung diverser Sturmschäden. Verletzte gab es nicht in der Region.

Insgesamt stellte sich die Lage jedoch für die Einsatzkräfte, die auch von Straßendiensten, THW und Stromversorger Edis stark gefordert waren, weniger intensiv dar als am Donnerstag beim Sturm „Ylenia“. Doch forderte auch der aktuelle Orkan „Zeynep“ die Einsatzkräfte immer wieder.

Zur Galerie Seit der Nacht zu Sonnabend beschäftigt Orkan Zeynep die Feuerwehren im Hohen Fläming

Die oft orkanartigen Böen in der Nacht zu Sonnabend und am frühen Vormittag haben im Landkreis Potsdam-Mittelmark für insgesamt mehr als 300 Einsätze der freiwilligen Feuerwehren gesorgt. Das berichtet Kreisbrandmeister Jens Heinze gegenüber der MAZ.

Für die Feuerwehr Bad Belzig waren seit Freitagabend bis zum Samstagvormittag rund 20 Einsätze abzuarbeiten. Zumeist waren Bäume zu beseitigen, die auf Straßen oder Gebäude gestürzt waren. „Acht Einsätze fanden in den Ortsteilen statt, der Rest in der Stadt und auch außerhalb“, berichtet Ortwehrführer Raphael Thon am Vormittag gegenüber der MAZ.

Drehleitern zur Nachbarschaftshilfe

Gefordert waren die Bad Belziger Feuerwehrleute mit ihrer Drehleiter dann auch in Nachbarregionen. So bei einem Schornsteinbrand in Wenzlow. Auch ging es nach Gräben und Dahlen, wo Sturmschäden zu beseitigen waren. Nicht alle Ortswehren waren gefordert. Schwerpunkte waren im Raum Werbig, Groß Briesen und Ragösen. Bei Hohenspringe waren drei Bäume auf ein Haus gestürzt.

In der Lübnitzer Straße der Kreisstadt selbst gab es große Gefahr, als ein drei mal sechs Meter großes Dach eines Schuppens im Stück abgehoben war. „Das Teil hat gut und gerne 150 Kilo gewogen und ist vom Sturm durch die Luft geschleudert worden“, erzählt Raphael Thon.

Seit der Nacht zu Sonnabend beschäftigt Orkan Zeynep die Feuerwehren im Hohen Fläming. So auch im Raum Bad Belzig. Quelle: FFW Bad Belzig

Begonnen hatten die Einsätze für die Bad Belziger Feuerwehrleute am Abend gegen 22.30 Uhr. „Dann war es die Nacht über zunächst ruhig, bis die Reihe von Alarmierungen ab 6 Uhr am Morgen wieder einsetzte“, heißt es von der Feuerwehr Bad Belzig. Mit im Einsatz waren auch Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) vom Ortsverband Bad Belzig.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Feuerwehr Treuenbrietzen hatte die Nacht über bis zum Vormittag am Samstag acht Einsätze abzuarbeiten. Immer wieder kamen neue hinzu. Schwerpunkt war schon ab der Nacht erneut die Bundesstraße 2 bei Dietersdorf, wo mehrfach Bäume von der Straße genommen werden mussten.

Rüstwagen mit Seilwinde im Einsatz

„Wir waren dort mit der Drehleiter und dem Rüstwagen mit Seilwinde im Einsatz“, erzählt Philip Schega, der Sprecher der Treuenbrietzener Feuerwehr. Gefordert waren deren Einsatzkräfte dann auch zur Nachbarschaftshilfe im Raum Beelitz und Michendorf, wo es größere Schäden zu beseitigen gab. „Dort ist unsere Drehleiter allein sieben mal im Einsatz noch den Tag über“ , berichtet Philip Schega.

Etwas ruhiger als am Donnerstag ging es indes für die Einsatzkräfte im Raum Brück zu. Wie Mike Wiede, der stellvertretenden Amtswehrführer, berichtet, gab es „vor allem Einsätze in den Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde, wo einzelne Bäume und Äste zur Gefahr geworden waren“. Auch in Golzow gab es einen Einsatz. „Sonst war es zum Glück etwas ruhiger für uns diesmal“, so Wiede.

Mike Wiede aus Borkheide ist stellvertender Amtsbrandmeister im Amt Brück. Quelle: René Gaffron

Das kann auch Jens-Uwe Werner, der Feuerwehrchef der Gemeinde Wiesenburg/Mark so bilanzieren. „Dieses Mal war es sehr ruhig. Gestern am späten Abend, hatte Jeserig/Fläming einen Einsatz und die Wiesenburger hatten heute morgen zwei Einsätze“, berichtet Werner am Sonnabendvormitttag, als sich der Orkan Zeynep im Fläming immer mehr abschwächte. „Ansonsten war soweit alles ruhig“, heißt es aus Wiesenburg.

Bei der Feuerwehr Niemegk gab es bis zum Vormittag neun witterungsbedingte Einsätze. „Die besondere Einsatzleitung war in Niemegk bis 2 Uhr eingerichtet“, erklärt Amtswehrführer Tino Bastian gegenüber der MAZ. „Wir haben aber nicht umgeschaltet. Alle Einsätze wurden über die zentrale Leitstelle koordiniert.“ Drei Einsätze liefen bis 2 Uhr auf. Der Rest ab Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr.

Seit der Nacht zu Sonnabend beschäftigt Orkan Zeynep die Feuerwehren im Hohen Fläming. So in der Einsatzzentrale Niemegk. Quelle: FFW Amt Niemegk

Im Raum von Haseloff und Grabow sowie Jeserig waren umgestürzte Bäume von Straßen zu beseitigen. Ein solcher Einsatz führte zudem auf die Autobahn 9.

Friedhöfe und Spielplätze gesperrt

Angesichts der Sturmtage dieser Woche und ihrer Folgen hatte die Amtsverwaltung Brück die kommunalen Friedhöfe und Spielplätze teilweise gesperrt. Empfohlen wird, auch in den kommenden Tagen mit wachen Augen und offenen Ohren durch Wälder, Parks und über Friedhöfe zu gehen, so sie denn unbedingt betreten werden müssen“, teilt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung mit.

Im Raum Brück sind Friedhöfe gesperrt. Quelle: Amt Brück

Hintergrund sei die Gefahr durch umstürzende oder umgestürzte Bäume, abgerissenen Äste oder andere durch Sturmböen verursachte Beschädigungen. „Loses Gehölz kann auch noch Tage nach dem Sturm zu Boden fallen“, warnt Fröhlich.

Von Thomas Wachs