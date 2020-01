Papierkorb brennt in Asylunterkunft Kuhlowitz

Kuhlowitz

Mitarbeiter des Wachschutzes in der Kuhlowitzer Asylunterkunft meldeten am Sonntagabend einen Brand im Sanitärbereich der Unterkunft. Bislang Unbekannte haben offenbar einen Kunststoffpapierkorb in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte, griff der Mitarbeiter zum Feuerlöscher. Er habe den Brand löschen und den Schaden auf den Papierkorb beschränken können.

Die etwa zwei Dutzend Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Auch konnte der Rauch durch die dann geöffneten Fenster vollständig abziehen, so dass die Unterkunft weiter bewohnbar blieb.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer versuchten Brandstiftung aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

