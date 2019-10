Bad Belzig

Löscheinsatz am Freitagfrüh in Bad Belzig: Die Freiwillige Feuerwehrmusste gegen 8.45 Uhr ausrücken. In der Schloßstraße wurde ein Papierkorb zum Raub der Flammen. Passanten hatten dies bemerkt und Alarm geschlagen.

„Die Kameraden waren mit einem Löschfahrzeug zur Bekämpfung des Brandes vor Ort“, bestätigt Olaf Beelitz. Nach Aussage des Stadtbrandmeisters wurde er zügig gelöscht. Zur Ursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Von René Gaffron