Bad Belzig

„Die Wunderpille um abzunehmen, die gibt es nicht“, sagt Patrick Schewe. Er muss es wissen, immerhin betreibt er seit zehn Jahren das Fitnessstudio Fun-Sport in der Straße der Einheit in Bad Belzig. Am 1. April jährt sich der Tag, an dem der mittlerweile 42-Jährige sein eigener Chef wurde.

Treue der Mitglieder half durch schwierige Zeit

Die schwierigen Anfangsjahre und die Herausforderungen während der Pandemie hat Patrick Schewe erfolgreich gemeistert. „Durch die Treue der Mitglieder“, sagt er. unter ihnen ist Christel Zahn, die an den Geräten im Fitnessstudio etwas für ihre Gesundheit tun will. Die Seniorin gehört zu den „Stammkunden“ im Studio.

Christel Zahn kommt regelmäßig ins Fitnessstudio. Der Gesundheit zuliebe. Quelle: Bärbel Kraemer

Schon kurze Zeit nach Öffnung des Studios dominieren Geräte die Geräuschkulisse im großen Raum. Nicht laut und störend, aber doch so, dass die Bewegung die sich abspielt, erkannt wird. Christel Zahn betont, dass sie nicht ins Fitnessstudio kommt, um Fit für den Frühling zu werden, sondern um etwas für ihre Gesundheit zu tun.

„Ernährung und Bewegung gehören unabdingbar zusammen. Darüber wird alles andere gesteuert“, sagt Patrick Schewe. „Nur so können die Pfunde purzeln.“ Dazu empfiehlt er eine ausgewogene und bewusste Ernährung. „Wie es nicht die Wunderpille zum Abnehmen gibt, gibt es auch nicht die schlechte Mahlzeit. Das Gesamtpaket macht es“, sagt er.

Sport bietet viele Möglichkeiten

Ob die nötige Bewegung im Fitnessstudio absolviert wird oder beim Joggen, Fahrrad fahren oder Walken, ist letztendlich egal. Wichtig ist nur, dass der sprichwörtliche innere Schweinehund überwunden wird. „Und es ist nie zu spät, mit dem Sport zu beginnen“, sagt der Inhaber des Fitnessstudios. Spezielle Kurse wie „Fit im Alter“ machen es möglich und helfen, durch eine perfekte Anleitung und durch die Gemeinschaft dabei, nicht vorschnell wieder aufzugeben.

Patrick Schewe wurde 2015 Ostdeutscher Meister seiner Klasse im Bodybuilding Quelle: Bärbel Kraemer

Der 42-Jährige erzählt in diesem Zusammenhang von seinen fitten Senioren in der Altersklasse 80 plus, die seit Jahren regelmäßig zum Sport treiben zu ihm ins Fitnessstudio kommen. „Wenn ich sie sehe, habe ich keine Angst vor dem älter werden“, sagt er. Bewegung kann nebenbei, so sein Tipp, auch leichter als gedacht in den Alltag integriert werden. Vom Verzicht auf den bequemen Parkplatz direkt vor dem Geschäft bis hin zum Umstieg auf das Fahrrad.

Prima Kalorien verbrennen, um fit für den Frühling zu werden, kann man natürlich auch bei der Hausarbeit, beim Treppen steigen oder bei einem entspannten Spaziergang. „Mit zunehmendem Alter baut die Muskelkraft ab. Deshalb wird beispielsweise beim Kurs Fit im Alter auch darauf geachtet, dass der Gleichgewichtssinn geschult wird, um die Balance zu halten. Das ist gerade für ältere Menschen wichtig.“

Testgelegenheit wird seit Dezember angeboten

Selbst hält sich der 42-Jährige an fünf Tagen in der Woche mit jeweils einer Stunde Sport an Fitnessgeräten fit. Immer wieder begrüßt er während des Gesprächs sportbegeisterte Senioren, verkauft Karten für Geräte oder Kurse und steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. „Den Vormittag nutzen meist die Senioren, am Nachmittag kommen Jugendliche und am Abend, die Berufstätigen“, sagt er und führt durch das Studio, den großen Kursraum und das Testzentrum.

Patrick Schewe Lebensgefährtin Juliane Henning ist die gute Seele im Testzentrum des Fitnessstudios. Quelle: Bärbel Kraemer

Dorthin gelangt man alternativ zum Eingang von der Ernst-Thälmannstraße 53 aus, auch ganz bequem und ohne Treppen zu steigen, durch den hinteren Eingang am Scheunenweg. Seit Dezember bietet Patrick Schewe das öffentliche Textangebot an und wird es auch über den Sommer hinaus beibehalten.

Patrick Schewes Leidenschaft für den Sport, die er später zum Beruf machte, nahm seinen Anfang während der Schulzeit. Damals noch in Wittstock lebend, hatte er das Gewichtheben für sich entdeckt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er diese Sportart später nicht mehr ausüben und kam so zum Bodybuilding. 2015 wurde er Ostdeutscher Meister in seiner Klasse. Der Titel berechtigte wiederum zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Von Bärbel Kraemer