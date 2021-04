Pfarrerin in Bad Belzig nimmt Impuls des Bundespräsidenten auf

Bad Belzig

Am Sonntag, 18. April steht der Gottesdienst in der Evangelischen Gemeinde St. Marien Bad Belzig/Hoher Fläming ganz besonders im Zeichen der Corona-Pandemie. Anlass gibt die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiierte zentrale Gedenkveranstaltung für die Covid-Verstorbenen in Berlin. Das hat Pfarrerin Christiane Moldenhauer angekündigt.

„Diesen Impuls greifen viele Kirchengemeinden auf, indem sie dem Gedenken im Gottesdienst Raum geben“, teilt sie mit. Auch in Bad Belzig sollen diejenigen in die Gedanken und Gebete eingeschlossen werden, die der Pandemie bisher zum Opfer gefallen sind oder besonders unter ihr leiden.

Was das Leben prägt

Die Geistliche erklärt: „Ich glaube, dass im Gottesdienst das zur Sprache kommen soll, was unser Leben prägt. Und das bestimmende Thema für viele Menschen ist nun schon seit Monaten der Umgang mit der Pandemie.“ Dazu gehöre unter anderem die Sorge um Angehörige und die eigene Gesundheit, die Trauer um Verstorbene, auch Unverständnis über Entscheidungen der Politik sowie Bedenken, wie sich das eigene Leben und die Gesellschaft durch die Erfahrungen des jüngsten Vergangenheit verändern.

„Nicht zuletzt wollen wir Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir erinnern an Verstorbene und beten für die Menschen, die durch die Pandemie besonders herausgefordert und belastet sind“, ergänzt Christiane Moldenhauer.

Der Gottesdienst beginnt Sonntag, 10 Uhr, in der Marienkirche Bad Belzig.

Von René Gaffron