In Gedanken versunken steht Philipp Bursian am Straßenrand. Mit schwarzen Buchstaben steht „Andy“ auf dem Kreuz. Daneben ein Bild. Hier ist der damals 16-Jährige in der Silvesternacht vor fast 11 Jahren ums Leben gekommen. Gestorben im Autowrack ist mit ihm auch die Mitschülerin Sophie. Ein Holzkreuz an der L 85 zwischen Brück und Linthe erinnert noch heute an diesen schrecklichen Schicksalsschlag, der von einer zur anderen Sekunde zwei junge Menschen aus dem Leben riss.

„Die Tante von Andy kümmert sich bis heute liebevoll um die Unfallstelle. Seine Eltern wohnen nicht mehr in Brandenburg, weil sie es nach dem Tod ihres Sohnes hier nicht mehr ausgehalten haben. Sie wohnen jetzt in der Schweiz und haben das Grab von ihrem Sohn mitgenommen“, weiß der 33-jährige Philipp zu berichten.

Holzkreuze an den Straßenrändern interessieren den gebürtigen Weimarer schon fast sein ganzes Leben. Mit sechs Jahren nahm er als kleiner Junge im Urlaub an der Ostsee zum ersten Mal ein solches Holzkreuz am Straßenrand bewusst wahr und wollte mehr wissen – mehr über den Menschen, der dort ums Leben gekommen ist und mehr über die Umstände, wie es zu dem dramatischen Unfall kommen konnte, erklärt er.

In 20 Jahren 10.000 Unfallstellen fotografiert Das erste Straßenkreuz fotografierte Philipp Bursian im Sommer 2002. Mittlerweile sind in knapp 20 Jahren Fotos etwa 10.000 Unfallstellen aus ganz Deutschland zusammengekommen, die Philipp Bursian zu Beginn in Fotoalben sammelte und dokumentierte. In Bayern gibt es eine Besonderheit: Dort gibt es auch noch Unfallkreuze aus den 1920er Jahren, die immer wieder von den Angehörigen des Verstorbenen oder Dorfbewohnen erneuert werden. Der Grund: Wenn das Kreuz verschwindet, dann verschwindet auch die Seele des Verstorbenen, weil niemand mehr an den Unfall und das Unfallopfer gedenkt, erklärt Philipp Bursian. Daher werden in Bayern und anderen religiösen Bundesländern die Straßenkreuze auch noch fast 100 Jahre nach dem Unfall gepflegt. In den neuen Bundesländern hingegen gibt es kaum alten Straßenkreuze. Ganz selten erinnern Tafeln an einen Verkehrsunfall beispielsweise aus den 1980igern.

„Damals schon hat mich interessiert, wer diese Menschen waren, die so besonders sind, dass andere Menschen ihnen an dieser Stelle ein Denkmal setzen.“ Zur Belohnung für gute Schulnoten fuhren seine Eltern mit ihm Touren durch Thüringen, um nach Kreuzen am Straßenrand Ausschau zu halten. Später bekam Philipp Bursian eine analoge Kamera geschenkt, um Fotos von den Unfallstellen zu machen, erzählt er. „Als der Film dann voll war, musste man noch zwei Wochen warten, bevor ich die entwickelten Fotos von den Kreuzen sehen konnte.“

Mittlerweile sind Fotos von etwa 10.000 Unfallstellen aus den letzten 20 Jahren zusammengekommen, die Philipp Bursian zu Beginn in Fotoalben dokumentiert hat. Fotografiert wurden sie in ganz Deutschland. „Mein Fokus liegt aber schon in Mitteldeutschland, weil hier mein Lebensmittelpunkt ist.“ Das lange Warten auf die Fotos ist dank des digitalen Fortschrittes verschwunden und noch eine Entwicklung hat die ehrenamtliche Arbeit von Philip Bursian massiv erleichtert.

Jedes Mal geweint

„Auf die Erfindung von Facebook habe ich quasi gewartet, denn damit kann ich über meine Seite, Straßenkreuze, denn jedes ist eines zu viel, mehr Menschen erreichen und vor allem mit den Angehörigen leichter in Kontakt treten“, erklärt der Lagerist bei DHL. Für den jungen Familienvater stehen die Menschen hinter den Kreuzen im Fokus, an deren Denkmal manchmal der Name und sogar ein Foto des Unfallopfers zu sehen ist.

„Ich signalisiere den Angehörigen und Hinterbliebenen, dass ich großes Interesse an dem verstorbenen Menschen habe. Ich höre ihnen einfach zu und sie öffnen sich, reden sich alles von der Seele. Das tut ihnen gut, aber auch mir. Es wird natürlich auch jedes Mal geweint. Jede persönliche Begegnung ist mit Trauer verbunden.“ Die regelmäßigen Gespräche und Begegnungen sind für Philipp Bursian ein Muss. „Sonst falle ich in ein Loch“, erklärt er.

Das größte Geschenk

Gelernt habe Philipp Bursian diese Arbeit mit den Trauernden und Hinterbliebenen nicht. Für ihn ist seine ehrenamtliche Hilfe eine Berufung, wie er betont. „Es tut mir gut, wenn ich den Hinterbliebenen durch das Gespräch helfen konnte. Das baut mich auf. Deswegen möchte ich das auch nicht beruflich und gegen Bezahlung machen. Das größte Geschenk für mich ist der Dank der Hinterbliebenen und das Gefühl, etwas Gutes gemacht zu machen.“

Für seine Touren durch Mitteldeutschland und der gesamten Republik ist Philipp Bursian auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen, denn er selbst besitzt keinen Führerschein, wie er verrät. Den hat er aber nicht, weil er fürchtet damit auch einen schweren Verkehrsunfall zu haben, wie viele vermuten, sondern weil er sich dazu noch nicht motivieren konnte, erklärt der gelernte Florist. „Jeder Unfalltoter ist einer zu viel. Besonders viele Unfalltote gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg“, betont er und plant Ausstellungen über die Unfalltoten am Straßenrand.

„Die Fotos mit den Hinterbliebenen, die in den Händen ein schwarz-weißes Foto des Verunglückten in den Händen halten, hat ein Ehepaar aus Erfurt gemacht, die einen guten Freund beim Autounfall verloren haben. Der Grafiker, der die Bilder bearbeitet, hatte selbst einen schweren Autounfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Wir haben also alle mit dem Thema zu tun.“ Ausstellungen beispielsweise in Schulen oder Museen mit den Plakaten sind geplant, erklärt er.

„Wir arbeiten auch mit dem ADAC und AvD zusammen und möchten Mitte nächstes Jahr die Plakate auf den Autobahnen anbringen und damit die Autofahrer vor überhöhter Geschwindigkeit oder Alkohol am Steuer mahnen.“ Der Erlös fließt an die Stiftung „verwaiste Eltern“ sowie „Leben ohne dich“. Über 60 Rückmeldungen hat Philipp Bursian auf seinen Post in der Bad Belziger Facebook-Gruppe erhalten und hofft, dass aus den ersten Kontakten persönliche Treffen werden. „Das Wichtigste bei der Arbeit ist, dass man sich treu bleibt und nicht verstellt.“

Von Johanna Uminski