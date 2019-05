Dippmannsdorf

Der Opa war bereits in der Feuerwehr, dann der Vater, der Bruder – und schließlich ist auch Philipp Rettig selbst in die Jugendfeuerwehr Dippmannsdorf eingetreten. Das war im November 1998, als damals Zehnjähriger. Heute ist Philipp Rettig der neue Ortswehrführer. Er folgte in dieser Position auf Daniel Habedank, der zum stellvertretenden Stadtwehrführer ernannt wurde.

„Unsere Wehr zeichnen ein großer Zusammenhalt und eine sehr gute Kameradschaft aus“, sagt der 30-Jährige. „Der Austausch geht auch über Feuerwehrthemen hinaus.“ Zudem seien die Ausbildung und die technische Ausstattung sehr gut.

Keine großen Nachwuchsprobleme

Aktuell umfasst die Einsatzabteilung der Dippmannsdorfer Feuerwehr 26 Kameraden und weitere vier in der Alters- und Ehrenabteilung. Auch die Jugendfeuerwehr sei personell vergleichsweise stark aufgestellt – mit 19 Mitgliedern im alter von fünf bis zehn Jahren. Der Tag der offenen Tür im April habe Früchte getragen. „Damit sind fast alle Kinder des Dorfes in der Feuerwehr“, sagt der Ortswehrführer. „Wir haben zum Glück nicht so große Nachwuchsprobleme wie andere Wehren.“

Auch könnten zwei Mitglieder der Jugendwehr im September – nach ihrer bestandenen Truppmann-Ausbildung – in die Ortsfeuerwehr übernommen werden. „Das ist natürlich unser Ziel, die Jugendlichen dann in der Ortsfeuerwehr zu halten.“

Ausbildungsniveau soll gehalten werden

Philipp Rettig wechselte 2004 von der Jugend- zur Ortsfeuerwehr und war bis Januar 2019 stellvertretender Jugendwart. Er weiß, dass seine neue Position die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt. „Zunächst natürlich, alle Mitglieder im Alter von sechs bis 80 Jahren unter einen Hut zu bekommen, alle sollen sich wohl fühlen“, sagt der frisch gebackene Vater einer Tochter.

„Außerdem will ich das Ausbildungsniveau halten und es gilt, Veranstaltungen oder Lehrgänge zu organisieren. Das alles muss ich aber zum Glück nicht allein stemmen, das wäre auch gar nicht möglich.“

Volleyball als zweites Hobby

Wenn Philipp Rettig nichts für die Feuerwehr zu tun hat oder seinem Job als Brandschutz-Ingenieur bei der Deutschen Bahn in Kirchmöser nachgeht, dann spielt er gerne Volleyball beim Sportverein Dippmannsdorf. „Und sonst bin ich mit Haus, Garten und meiner kleinen Familie gut beschäftigt“, sagt er lachend.

Geboren ist Philipp Rettig in Bad Belzig, aufgewachsen in Dippmannsdorf. Dort hat er im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Frau auch ein Haus gebaut.

Von Josephine Mühln