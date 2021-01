Plan für Gemeinschaftsunterkunft Schmerwitz vorerst auf Eis

Schmerwitz

Für die Unterbringung von 224 Geflüchteten in der ehemaligen Kampfgruppenschule Schmerwitz wird sich im Kreistag Potsdam-Mittelmark keine Mehrheit finden. Das ist in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Arbeitsförderung am Donnerstagabend deutlich geworden. Folgerichtig zieht Fachbereichsleiter Bernd Schade den Vorschlag erst einmal zurück.

Nach wie vor sucht er jedoch Möglichkeiten, zwischen Havel und Fläming um insgesamt 450 Flüchtlinge unterzubringen, die der Kreis in diesem Jahr voraussichtlich aufnehmen muss. Mit der Gemeinde Wiesenburg/Mark und den Einwohnern in Schmerwitz sollen kurzfristig Möglichkeiten ausgelotet werden, ob und wie die Aufnahme von weniger Personen –am besten in Wohnungen – möglich ist.

Offerte kam von Eigentümerin

„Wir brauchen eine belastbare Lösung“, forderte Bernd Schade von den Kritikern. Er trat dem Vorwurf entgegen, die Verwaltung wolle sich zu Lasten der Flüchtlinge oder der Anwohner des Problems entledigen. Der Ressortchef räumte vielmehr ein, dass es nicht die passende Größenordnung sei, im Verhältnis 1:1 die aktuelle Einwohnerzahl von Schmerwitz auf diese Weise kurzfristig zu verdoppeln. Während die CDU-Fraktion laut Parlamentschefin Mirna Richel noch nicht endgültig ihre Position geklärt hat, war ansonsten breite Ablehnung für die zu Jahresbeginn plötzlich propagierte Idee zu vernehmen.

Um den Quartier-Bedarf wissend habe die Karslruher Domus-GmbH ihre seit 2016 leer stehenden Gebäude am Schloss Schmerwitz angeboten. „400 Plätze wären sogar möglich“, so Bernd Schade. Mit der in Rede stehenden Hälfte ließe sich der Betrieb laut Einschätzung der Eigentümerin wirtschaftlich darstellen, erklärte der Dezernent die Überlegung. Selbst die Anmietung der drei Gebäude und dann Belegung mit 100 bis 120 wäre von der Verwaltung schon erwogen worden.

Protest vom Flüchtlingsrat

Die Massen-Unterkunft gilt jedoch nicht als zeitgemäß, hatte sogar der Flüchtlingsrat Brandenburg festgestellt. Die verkehrliche und soziale Anbindung am Ortsrand wurde von mehreren Abgeordneten um die Ausschussvorsitzende Claudia Eller-Funke ( SPD) als ungeeignet eingestuft. Rita Neumann (Freie Bürger und Bauern) erläuterte das soziale Gefüge im Dorf, das auch mehr als 30 Klienten bei der Suchthilfe des Scarabäus „Hoher Fläming“ e. V. trägt. Astrit Rabinowitsch (die Linke) beklagte nicht frühzeitig in die Pläne der Verwaltung eingeführt worden zu sein.

Während die Konditionen des Mietvertrages – 320..000 Euro pro Jahr – formell hätte im Kreisausschuss im Februar verabschiedet werden können, wird nun ein Votum im Kreistag Anfang März angestrebt. Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) signalisierte die Bereitschaft der Gemeinde Wiesenburg/Mark nicht nur Kita- und Schulkapazitäten zur Verfügung zu stellen, sondern auch Quartiergeber und Nachbarn mit einzubinden.

Von René Gaffron