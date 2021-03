Planungen für Festival-Sommer 2021 im Hohen Fläming laufen 

Bad Belzig/Klein Glien

Sich begegnen, um gemeinsam Kunst und Kultur zu erleben, war im Sommer 2020 geprägt von Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen. Ein Großteil davon wird die Festival-Landschaft wohl auch in diesem Jahr begleiten. Dennoch laufen die Planungen für die Fläminger Kreativsause und das Festival für Freunde in Dahnsdorf auf Hochtouren. Ob sich auch die Fans des Bad Belziger Altstadtsommers ein dickes Kreuz in den Kulturkalender 2021 machen können?

„Ohne Kunst und Kultur wird’s still“: Ein Statement das trotz vieler digitaler Lösungen das Pandemie-Jahr 2020 bestimmte. Auch deshalb ist der Wunsch 2021 umso dringlicher, endlich wieder gemeinsam zu erleben und als Kunstschaffender seine Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zum Beispiel beim Festival für Freunde in Dahnsdorf. „Unsere Jury kam am Dienstag zusammen und wir haben die ersten von 70 Bewerbungen gesichtet“, sagt Marie Golüke vom Organisationsteam. Darunter Klassiker wie Musik, Akrobatik und Kindertheater, aber auch eine eher trashige Performance aus Frankreich sowie digitale Instagram-Beiträge.

Kunst und Kultur im Freien und mit Abstand sollen auch 2021 wieder in Dahnsdorf stattfinden. Quelle: Archivbild

Auch die Organisatoren der dritten Ausgabe der Fläminger Kreativsause sind in der Akquise von Mitgestaltern, die das Event mit Workshopbeiträgen bereichern sollen. „Smart, ländlich, bunt“ soll es zwischen dem 9. und 15. August im Hohen Fläming werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Vernetzung von Kreativen im Ländlichen, dem gemeinsamen Wirken und entwickeln neuer Ideen. „Im Corona-Jahr 2020 entschieden wir, die Kreativsause zur Unterstützung der Kreativbranche trotz aller Widrigkeiten durchzuziehen. Leider sind hierdurch unsere finanzielle Mittel in 2021 sehr begrenzt“ ist auf der Webseite zu lesen. Die Workshops werden teils aus Fördermitteln, durch Entgelte oder auf Spendenbasis bezahlt.

Ein Festival mit hybriden Inhalten

Beim Festival für Freunde ebnete die Pandemie den Weg für neue Zweige der Veranstaltung. „Zusätzlich zum physischen Angebot auf dem Festivalgelände in Dahnsdorf wollen wir eine Digitalreihe ins Leben rufen“, kündigt Golüke an. Diese ist vor allem auch für jene gedacht, die nicht vor Ort sein können, aber live dabei sein wollen. Hybride Angebote zwischen analog und digital sind dabei nicht neues, aber so könnten 2021 auch Kunst- und Kulturbeiträge das Programm schmücken, die explizit für den Livestream- und Onlinebereich gedacht sind.

Durch eine finanzielle Förderung des Programmes „Neustart Kultur“ im Bereich darstellende Künste konnte die Organisation in Dahnsdorf technisch aufrüsten. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, jetzt kontaktlos zu bezahlen. Bis Ende April das Programm steht, wird die Jury aus zehn Personen weiter sichten und aus den 70 Bewerbungen die 28 Plätze für das Festivalwochenende vom 29. Juli bis 1. August besetzen.

Ein DJ-Workshop in Mal’s Scheune in Wiesenburg gehörte 2020 zu den Inhalten der Fläminger Kreativsause. Quelle: Natalie Preißler

Für die Fläminger Kreativsause wird aktuell nach einem neuen Eventmanager und Kuratoren gesucht, die die Veranstaltung möglichst in den nächsten Jahren begleiten. Diese werden aus Fördermitteln bezahlt. Noch bis zum 15. März sind dafür Bewerbungen an iris@kreativsause.de möglich. Dann sollte der Sause auch 2021 nichts mehr im Weg stehen.

Altstadtsommer? Abwarten!

Sowohl das Festival für Freunde als auch die Fläminger Kreativsause machten 2020 keine Pause, wohl aber, aus pandemischen Verordnungsgründen, der Bad Belziger Altstadtsommer. „In der kommenden Woche wird es dazu eine Online-Mitgliederversammlung geben“, kündigt die Festvereinsvorsitzende Ina Fink an. Das lässt hoffen, dass mit Weitblick die Planungen für das beliebte Event am letzten Augustwochenende laufen.

Ob am letzten Augustwochenende wieder der Altstadtsommer in der Kurstadt zum Verweilen einlädt, wird aktuell noch diskutiert. Quelle: Thomas Wachs

So können sich vielleicht auch die Kurstädter doch noch ein dickes Kreuz in den Kalender machen und sich im Spätsommer auf eine traditionelle Veranstaltung inmitten von Bad Belzig freuen. Dafür müsste sich nur noch die Corona-Lage entspannen. Doch hier, wie sich in den vergangenen Monaten zeigte, ist mit Weitblick leider nicht viel zu prognostizieren. Also, abwarten!

Von Natalie Preißler