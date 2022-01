Brück

Schwerter zu Pflugscharen – der Traum scheint so weit weg zu sein wie nie. Und doch soll auch in diesem Jahr die Vision in der Übersetzung „Kriegsschrott zu Friedensglocke“ weitergetragen und lebendig gehalten werden. Das haben sich der ehemalige Brücker Pfarrer Helmut Kautz und seine Mitstreiter vorgenommen.

2022 rollt ihr „Friedenstreck“ mit diesem Ziel zweimal in den Niederlanden. Die erste Tour vom 5. Bis 16. Mai führt von Arnheim über Brüssel nach Waterloo. Dabei wird auch das Friedenslicht von Duiven per Pferdefuhrwerk über 240 Kilometer transportiert, heißt es in einer Mitteilung.

Friedens-Botschafter spüren Vorfreude bei den Nachbarn

Die zweite und längere Tour führt vom 5. bis 24. August quer durch die Niederlande. Der Treck durchfährt Xanten, Arnheim, Eisselmeer und Zwolle und soll 560 Kilometer zurückzulegen. Bereits 15 Fuhrwerke aus ganz Deutschland haben sich angemeldet, wie Cheforganisator Matthias Funke bestätigte. „Die Holländer sind große Pferdefreunde und so freuen wir uns auf viele Begegnung in den Niederlanden mit Pferdefreunden“, sagt er.

Schon mehrmals waren Planwagen auf Friedensmission unterwegs. Diesmal sind zwei Touren nach Belgien und in die Nederlande vorgesehen. Nach dem Motto "Schwerter zu Flugscharen" soll eine Glocke 2025 nach Jerusalem gebracht werden. Quelle: Helmut Kautz

„Mit den Touren in diesem Jahr wollen wir vor allem in den Beneluxstaaten unsere Mission bekannt machen und für unsere Tour 2025 werben. Arnheim und dessen Geschichte sind uns dabei eine besondere Verpflichtung“, so Helmut Kautz.

Verein will Friedensgedanken in die Welt tragen

Der Verein, der im Anschluss an die Planwagen-Tour 2018 von Brück nach Weliki Nowgorod in Russland aus der Taufe gehoben wurde, zählt 74 Mitglieder und hat seinen Sitz in Neschholz . Er ist überparteilich, religionsunabhängig und offen für alle Menschen, die den Friedensgedanken in die Welt tragen wollen – so versteht sich Friedensglocken e.V.

Der Verein plant 2025, zum 80-jährigen Jubiläum der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, eine Friedensglocke mit Pferdewagen nach Jerusalem zu bringen. Zur Vorbereitung der spektakulären Aktion veranstaltet der Verein in den Jahren

Schon mehrmals waren Planwagen auf Friedensmission unterwegs. Diesmal sind zwei Touren nach Belgien und in die Nederlande vorgesehen. Nach dem Motto "Schwerter zu Flugscharen" soll eine Glocke 2025 nach Jerusalem gebracht werden. Quelle: Helmut Kautz

bis dahin mehre kleinere Pferdetrecks in Deutschland und Nachbarstaaten. In diesem Jahr geht die Tour von Nordrhein-Westfalen in die Niederlande.

Information im Internet: www.friedenstreck.de

Von René Gaffron