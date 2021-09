Bad Belzig

Arbeitsplätze, Steuern, Firmenansiedlungen: Das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung in Bad Belzig (ILU) könnte ein enormer Wirtschaftsmotor für die Stadt und die gesamte Region werden. Die Einrichtung ist nämlich weiter auf Expansionskurs. Die Wissenschaftler brauchen deshalb dringend mehr Platz. Doch eine schnelle Lösung ist erst einmal nicht in Sicht. Das sagte Vorstandsmitglied Nobert Eggenstein.

Norbert Eggenstein ist Vorstandsmitglied des Instituts für Lebensmittel- und Umweltforschung. Quelle: René Gaffron

„Das Institut wächst rasant“, erklärte Eggenstein in einem Gespräch mit der MAZ. Die derzeit 30 Arbeitsplätze würden demnächst um etliche erweitert, kündigte er an. „Eine Verdopplung ist in absehbarer Zeit realistisch“, so Eggenstein. „Doch unsere Räume platzen aus allen Nähten und es ist keine schnelle Lösung in Sicht.“

Gleichzeitig übte der ILU-Vorstand heftige Kritik an der Stadtverwaltung von Bad Belzig und deren seiner Meinung nach mangelndem Interesse an der wissenschaftlichen Einrichtung. „Wir versuchen seit drei Jahren, das Institut hier zu etablieren und kommen nicht wirklich voran“, monierte Eggenstein. „Dabei ist die Stadt der größte Profiteur davon.“

Der Institutsvorstand kritisierte auch das schlechte Verhältnis der Stadtspitze zur Kreisverwaltung. Deren Widersprüche gegen die Kreisumlage und den geplanten Verwaltungsneubau in Beelitz-Heilstätten würden die Zusammenarbeit erheblich beeinträchtigen. „Mir fehlt das Zusammenspiel der kommunalen Kräfte“, sagte Eggenstein jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung in Bad Belzig.

Bad Belzig bleibt in Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark unerwähnt

In der Kreisverwaltung könne er den Namen Bad Belzig schon gar nicht mehr laut aussprechen, ohne dass mit den Augen gerollt werde. „Ich führe seit zwei Jahren Gespräche mit dem Landkreis und den Kreistagsfraktionen“, berichtete er. „Ich rede dabei nie von Bad Belzig, sonst geht gar nichts mehr, ich rede nur noch vom ländlichen Raum.“

Norbert Eggenstein war lange Jahre Geschäftsführer des ILU und ist jetzt eines der drei Mitglieder des Vorstandes. Der Brauereiunternehmer und Betreiber einer Whisky-Destille in Bad Belzig hat das Institut vor drei Jahren in die Stadt geholt. Es war vorher in Rehbrücke bei Potsdam ansässig.

In dem Backsteinbau am Papendorfer Weg 3 in Bad Belzig sind jetzt Mitarbeiter der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark und Forscher des Instituts für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU) zusammengerückt. Quelle: René Gaffron

Seit gut zwei Jahren ist das Institut am Papendorfer Weg 3 in Bad Belzig angesiedelt. Der Backsteinbau gehört dem Kreis und ist ein Notquartier, ebenso wie vorher die alte Villa des früheren Jugendklubs Pogo. Nach der Sanierung des ebenfalls kreiseigenen Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) in der Brücker Landstraße möchte das ILU dort im Haus 3 sein Domizil einrichten. Das ist allerdings frühestens in zwei Jahren.

ILU sucht dringend neue Räume für mehr Mitarbeiter und neue Technik in Bad Belzig

Deshalb möchte das ILU sich jetzt kurzfristig am Papendorfer Weg vergrößern, doch dafür müssten die Kreisverwaltungsmitarbeiter ebenfalls vorübergehend ein Ausweichquartier finden bis zum Umzug nach Beelitz-Heilstätten, und da schließt sich der Teufelskreis.

Deshalb erwartet Eggenstein nun dringend Hilfe von der Stadt, um schnell und möglichst zügig eine praktikable Lösung für alle Beteiligten zu finden. „Wir haben einen Antrag auf einen Erweiterungsbau gestellt für Technik“, sagte Eggenstein. „Das beweist doch die Ernsthaftigkeit und die Absichten des Institutes. Aber wir müssen die Sache jetzt auch ernsthaft anpacken“, forderte er.

Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark engagiert sich für ILU in Bad Belzig

Die Zusammenarbeit mit dem Kreis lobte Eggenstein indessen in den höchsten Tönen. „Der Kreis hat ja schon Investitionen getätigt, sonst wäre längst das Licht aus“, sagte er. Die Wirtschaftsförderin Eveline Vogel kämpfe seit Jahren „wie eine Löwin“, so der Institutsvorstand. „Der Kreis engagiert sich gut.“

Das ILU befasst sich mit den Themen Landwirtschaft, Klimawandel, nachwachsende Rohstoffe. Dazu forschen die Mitarbeiter im institutseigenen Labor im Papendorfer Weg. „Rund 500.000 Euro sind bislang in die Ausstattung geflossen“, erklärte Norbert Eggenstein. Es gebe immer mehr Unterstützung vom Ministerium für Landwirtschaft.

Das ILU ist als gemeinnütziger Verein organisiert. „Wir arbeiten nicht profitorientiert, sondern erfüllen Forschungsaufträge“, erklärte Norbert Eggenstein.

ILU in Bad Belzig bekommt Förderung von Europäischer Union

Durch die Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium könne das ILU auch Fördergeld von der Europäischen Union beanspruchen. Eine Rückkehr nach Rehbrücke sei deshalb auch aus förderrechtlichen Gründen nicht möglich, aber auch sonst nicht gewollt, stellte Eggenstein klar.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) wies die Kritik von Eggenstein zurück und verteidigte die Proteste gegen den geplanten Umzug großer Teile der Kreisverwaltung nach Beelitz-Heilstätten. „Hier geht es um die Sicherung der Kreisverwaltung, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist für uns auch zukunftsweisend“, stellte er klar. „Es ging nicht darum, einen großen Streit vom Zaun zu brechen, sondern darum, unsere Interessen wahrzunehmen“, sagte er.

Leisegang: Bitte nicht Bad Belzig den Schwarzen Peter zuschieben

Auch beim Widerspruch und der Klage gegen die Kreisumlage sei Bad Belzig nicht allein, so der Bürgermeister. „Bitte nicht Bad Belzig den Schwarzen Peter zuschieben. Es geht um den Gleichklang zwischen Kreis und Kreisstadt“, sagte Leisegang. „Ich lasse mir die Jacke nicht anziehen, dass das die Ansiedlung des ILU in Bad Belzig verhindert.“

Einblicke ins Labor des Instituts für Lebensmittel- und Umweltforschung in Bad Belzig. Quelle: Natalie Preißler

Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung, Gustav Horn (SPD), erklärte, in der Tat sei das Verhältnis zwischen Kreis und Bad Belzig „sehr belastet“. Es gehe für Bad Belzig jedoch mit dem Kampf um den Kreisstadtstatus „ans Eingemachte“.

Finanzexperte kritisiert Umzugspläne der Kreisverwaltung

Zugleich übte der Wirtschaftswissenschaftler heftige Kritik an den Umzugsplänen der Kreisverwaltung nach Beelitz-Heilstätten. „Dieser Schritt ist ohnehin vom Landkreis schlecht gemacht. Man siedelt nicht dort an, wo es schon stark ist. Man müsste hier ansiedeln“, sagte er.

Das Problem sei allerdings ein politisches, das auch politisch ausgehandelt werden müsse, so Horn. Deshalb unterstütze die SPD die Klage auch nicht. „Man sieht es schon an der Kreisumlage. Da haben wir uns womöglich ins Knie geschossen“, sagte er.

Norbert Eggenstein schlägt Runden Tisch für Bad Belzig und Potsdam-Mittelmark vor

Doch wie soll es jetzt weitergehen? Für Norbert Eggenstein steht außer Frage, dass sich Bürgermeister Leisegang mehr für das Institut engagiere muss, wie er sagt. „So etwas muss Chefsache sein, das gehört in die Hand von Leuten, die Entscheidungen treffen dürfen.“

Gleichzeitig schlug der ILU-Vorstand einen Runden Tisch vor, um die Probleme zwischen Kreisstadt und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark endlich beizulegen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tobias Paul (CDU), stimmte dem Vorstoß Eggensteins zu. „Ja, diesen Vorschlag mache ich schon seit Jahren. Es betrifft ja viele Probleme mit dem Landkreis“, sagte er. „Es sollte Gespräche mit dem Landkreis geben und die sollten bindend sein, für beide Seiten“, erklärte er. Tobis Paul ist auch Mitglied im Kreistag von Potsdam-Mittelmark.

Von Hermann M. Schröder