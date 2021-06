Plusbus an die Elbe: Warum die neue Linie x2 bei Passagieren so beliebt ist 

Bad Belzig

Vom Fläming an die Elbe und zurück: Die neue Plusbuslinie X2 zwischen Bad Belzig und Wittenberg ist offenbar ein Erfolg. Die mitten in der dritten Corona-Welle am 10. Mai dieses Jahres gestartete Verbindung ist bei Fahrgästen beliebt. Das erklärte der Geschäftsführer der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark, Hans-Jürgen Hennig.

Ein Plusbus der Linie X2 steht am Busbahnhof in Bad Belzig zur Abfahrt nach Wittenberg bereit. Quelle: Hermann M. Schröder

„Wir freuen uns, dass nach einem gelungenen Auftakt sich nun anhaltend ein Hochlauf abzeichnet“, sagte Hennig. „Ganz besonders erfreut sind wir, dass wir mit dem Produkt offenbar so richtig ins Schwarze getroffen haben“, so der Manager.

Am Donnerstagmorgen konnte er den 1000. Fahrgast auf der Linie X2 am Bad Belziger Bahnhof begrüßen. Jason Helm stieg um 9 Uhr dort ein fuhr in Richtung Wittenberg. „Dass der Bus jetzt jede Stunde fährt und auch am Wochenende ist super“, sagte er. „Vorher gab es ja doch große Lücken.“

Laut Hennig sind viele Passagiere auf der gesamten Strecke unterwegs. „Die schon recht guten Fahrgastzahlen über die gesamte Strecke und nicht nur in den lokalen Verbindungen um die Städte zeigen uns das hohe Interesse“, sagt er. Was ihn besonders freue seien die vielen positiven Reaktionen von Kunden zu dem neuen Angebot. „Das hat es so vorher noch bei keiner Plusbuslinie so gegeben.“

Lob von Minister Beermann

Auch Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) findet lobende Worte. „Rund ein Drittel der Fahrgäste nutzen das Angebot, um damit die Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu überqueren“, erklärt er in einer Pressemitteilung. „Das zeigt einmal mehr, dass wir mit grenzüberschreitenden Ansätzen für den Busverkehr richtig liegen.“

Der neue Plusbus der Linie X2 von Bad Belzig nach Wittenberg ist gestartet. Quelle: Hermann M. Schröder

Der neue X2 fährt im Stundentakt zwischen Bad Belzig und Wittenberg. Die volle Fahrt dauert laut aktuellem Fahrplan 64 Minuten. Start- und Zielstationen sind der Busbahnhof Bad Belzig und die Fleischerstraße in Wittenberg. Vom Fläming-Bahnhof in Bad Belzig bis zum Hauptbahhnhof in der Lutherstadt Wittenberg braucht der X2 54 Minuten. Die Tour führt unter anderem über Niemegk und Kropstädt.

Regiobus investiert rund 450.000 Euro im Jahr

Eine Einzelfahrt im X2 kostet fünf, eine Tageskarte zehn Euro. „Der Kleingruppentarif beträgt 25 Euro“, so Hennig. Nach seinen Angaben muss die Firma Regiobus pro Jahr ungefähr 450.000 Euro für die neue Linie aufwenden. Die Hälfte der Ausgaben solle aus den Einnahmen der Fahrkartenverkäufe gedeckt werden. Für die andere Hälfte hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark Fördergeld beim Land beantragt.

Der neue Plusbus der Linie X2 von Bad Belzig nach Wittenberg. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Busse der Linie X2 starten immer stündlich, sechs Minuten vor der vollen Stunde. Der erste Bus rollt aus Bad Belzig um 4.54 Uhr auf die Strecke, in Wittenberg ebenso. Um 19.54 Uhr geht dann der letzte x2 des Tages auf Tour. An den Wochenenden fährt der Express nur alle zwei Stunden. „Dafür ist dann die Mitnahme von Fahrrädern möglich“, erklärte Hans-Jürgen Hennig.

Kooperation mit Sachsen-Anhalt

Die Firma Regiobus bedient die Linie gemeinsam mit dem Omnibusbetrieb Vetter aus Wittenberg. An dem Angebot sind die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Wittenberg beteiligt, die Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie der Verkehrsverbund VBB und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt Nasa.

Ein Hauptanliegen der neuen Linie ist die bessere Erreichbarkeit von Zugverbindungen in den Süden Deutschlands. So können Reisende, die mit dem Intercity-Express nach München fahren wollen, jetzt ohne den bisherigen Umweg über Berlin direkt nach Wittenberg zum Bahnhof fahren und in den ICE einsteigen. Umgekehrt setzten die X2-Betreiber auf Wittenberger Fahrgäste, die in die Steintherme nach Bad Belzig wollen.

Von Hermann M. Schröder