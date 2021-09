Politiker fordern Entschärfung der Quarantäne-Briefe von Potsdam-Mittelmark: Anwalt Goetz bietet Hilfe beim Formulieren an

Bad Belzig

Androhung von Zwangsunterbringung für Vierjährige und Gefängnis für Eltern: Die vom Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark verschickten Schreiben an Erziehungsberechtigte zur Anordnung einer Corona-Isolation sorgen weiter für erheblichen Wirbel.

Etliche Politiker haben sich jetzt für eine Korrektur der Behördenbriefe ausgesprochen. Sie raten der Kreisverwaltung dringend zu einem freundlicheren Ton beim Umgang mit den Bürgern. Die Schärfe in den Formulierungen der Quarantäne-Anordnungen müsse verschwinden, so die jüngste Forderung von Mitgliedern des Kreisausschusses.

Gesundheitsamt von Potsdam-Mittelmark soll „bitte etwas liebevoller formulieren“

„Könnten die Schreiben des Gesundheitsamtes bitte etwas liebevoller verfasst werden“, fragte der SPD-Fraktionschef Dietmar Otto in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses am Donnerstagabend in Bad Belzig. Der Tonfall sei doch etwas irritierend.

Hans-Peter Goetz, der Fraktionschef von FDP/BiK-BiT/IGH brachte es deutlicher auf den Punkt. „Ich finde, dass die Schreiben problematisch sind, denn sie unterstellen jedem Empfänger, dass er ein Rechtsbrecher ist“, gab er zu bedenken. „Der Ton macht die Musik.“

Hans-Peter Goetz: Nerven der Menschen liegen blank nach anderthalb Jahren Corona

Dabei halte sich aus seiner Sicht die Masse der Empfänger an die Bestimmungen. „Die Menschen sind doch guten Willens“, erklärte Goetz. Er ist Rechtsanwalt in Teltow mit der Spezialisierung Verwaltungsrecht.

Hans-Peter Goetz sagte, die Nerven lägen nach anderthalb Jahren Leben mit Corona gerade bei Eltern jetzt blank. „Man kann doch Sachverhalte auch einfacher erklären, der Regelfall ist doch ein anderer.“ Deshalb sollten die Schreiben dringend überarbeitet werden, so sein Appell.

Der Jurist unterbreitete der Kreisverwaltung auch gleich ein verlockendes Angebot. „Wenn die Behörde es nicht schafft, bin ich gerne bereit, bei der Formulierung zu helfen.“

Peer Dorow von der AfD sprach sich ebenfalls für eine Korrektur der amtlichen Quarantäne-Briefe aus. „Die Härte in diesen Schreiben ist unangemessen. Ich wünsche mir, dass der Landrat sich in einem zweiten Brief an die Bürger erklärt und die Schärfe rausnimmt“, sagte er. „Es ist ja ein Briefverkehr mit seinen Bürgern, und nicht mit irgendwelchen Gesetzesbrechern“, so Dorow.

Erst in dieser Woche war bekanntgeworden, dass das Gesundheitsamt von Potsdam-Mittelmark diese Quarantäne-Anordnungen mit der Androhung von Zwangsunterbringung für Kinder und Gefängnis für deren Eltern verschickt. Die Schreiben hatten für erhebliche Debatten und ein gehöriges Medienecho gesorgt. Selbst die Schweizer Weltwoche hatte darüber berichtet. Die Bild-Zeitung, das Magazin Focus und die Märkische Allgemeine haben die Schreiben thematisiert.

Der Vater eines vier Jahre altes Mädchens hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil er einen solchen Brief von einer Gesundheitsaufseherin in Potsdam-Mittelmark erhalten hatte.

Gesundheitsamt droht Eltern in Potsdam-Mittelmark mit Gefängnisstrafe

„Sollten Sie den der Absonderung für ihr Kind betreffenden Anordnungen nicht nachkommen, so hat die Absonderung zwangsweise durch Unterbringung in einer geeigneten abgeschlossenen Einrichtung zu erfolgen“, heißt es in dem umstrittenen Papier. „Das Grundrecht der Freiheit der Person . . . kann insoweit eingeschränkt werden.“

Eine Zuwiderhandlung könne mit einer „Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldbuße bestraft werden“, so der Hinweis aus dem Gesundheitsamt.

Die Kreisverwaltung verteidigte indessen erneut ihr Vorgehen. Der stellvertretende Landrat Christian Stein (CDU) sagte, es gebe keinerlei Überlegungen zur Änderung der Schreiben. „Es ist eine Formalie, die wir so beibehalten“, erklärte Stein am Donnerstagabend im Kreisausschuss.

Er antwortete auf eine Frage von SPD Fraktionschef Jürgen Otto. Die amtlichen Schreiben würden jetzt seit anderthalb Jahren so verschickt und bisher habe sich niemand über deren Inhalt beschwert, so der Vize-Landrat.

Vize-Landrat Christian Stein verteidigt Behörde: „Es geht um Seuchenrecht“

Christian Stein wies noch einmal darauf hin, dass die Quarantäne-Anordnungen einen sehr ernsten Hintergrund hätten. „Es sind amtliche Schreiben und es geht um das Seuchenrecht“, erklärte er. Dass die Paragrafen nicht einfach nur genannt, sondern auch zitiert werden, diene der Information der Empfänger. „Niemand kann das alles im Kopf haben“, so Stein.

Von Hermann M. Schröder