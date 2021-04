Polizei erwischt Männer mit Drogen in Kuhlowitz     

Kuhlowitz

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Polizei am Sonntagabend in Kuhlowitz geahndet. Gegen 18.50 Uhr war den Beamten im Rahmen einer Fahrradkontrolle in der Dorfstraße zunächst ein 27-jähriger Mann aufgefallen.

Auf Nachfrage der Polizisten gab der Mann mehrere Tütchen mit Drogen heraus. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Amphetamine und Cannabis.

In diesem Zusammenhang kontrollierten die Polizisten einen weiteren Mann im Alter von 26 Jahren. Auch bei ihm fanden die Beamten eine geringe Menge an Drogen.

In beiden Fällen wurden die Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen die Männer wurde jeweils eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Von MAZ