Nach einer Häufung von Schmierereien im Stadtgebiet von Bad Belzig verschärft die Polizei jetzt ihre Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern. Anlass ist eine deutliche Zunahme dieser Art von Sachbeschädigungen in der Kreisstadt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten nun Hinweise von möglichen Zeugen. „In der zurückliegenden Zeit wurden an verschiedenen Orten in der Stadt Bad Belzig immer wieder Schmierereien angezeigt, die jeweils zu einem erheblichen Sachschaden führten“, teilt Randy Hamann vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Freitag mit.

Den Busbahnhof verunstaltet

Der jüngste Vorfall habe sich demnach in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Da sind die Glasscheiben von Haltestellen am Busbahnhof in der Brandenburger Straße sowie an der Niemegker Straße beschmiert worden. Auch eine Informationstafel am Busbahnhof war betroffen.

Die Informationstafel am Busbahnhof Bad Belzig ist immer wieder Vandalismus ausgesetzt. Quelle: Regiobus

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der einzelnen Sachbeschädigungen. Sie seien womöglich auf einen Täter oder eine Gruppe zurückzuführen. „Auffällig hierbei war, dass in fünf Fällen die Zahlenfolge 806 verwendet wurde“, erklärt Randy Hamann. Die Ziffern sind Teil der Postleitzahl 14806 für die Kreisstadt.

Hinweise erbeten

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kann Hinweise auf die Person geben, die die Schmierereien verursacht hat? Wer kennt jemanden, der diese Zahlenfolge verwendet oder einen besonderen Bezug zu dieser Zahlenfolge hat? „Haben Sie Kenntnis über eine Person, die diese Zahlenfolge benutzt, oder auf seinen persönlichen Gegenständen hat“, heißt es im Fahndungsaufruf der Polizei vom Freitagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel entgegen unter 03381/5600 oder über jede anderen Polizeidienststelle. Auch ein Hinweisformular im Internet-Bürgerportal kann genutzt werden. Dies ist zu finden unter www.polizei.brandenburg.de.

