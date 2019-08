Borne

Polizisten haben zwei junge Männer gestellt, die am Wiesenburger Weg in Borne Weidetechnik gestohlen und Drogen dabei hatten. Am Samstagabend hatte ein Zeuge das Diebesduo gegen 23.30 Uhr beobachtet bei dem Diebstahl an einem Weidezaun. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen die Batterie eines Elektrozaunes.

Der Zeuge rief die Polizei. Als diese in Borne eintraf, flüchteten die beide Tatverdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren zunächst. Sie konnten wenig später jedoch bei der Verfolgung gestellt werden.

Beamten zur Seite gestoßen

Der 19-Jährige versuchte noch, sich dem Zugriff der Polizei zu entziehen, indem er einen Beamten zur Seite stieß. Das gelang jedoch nicht. Bei der Durchsuchung der beiden tatverdächtigen Personen fanden die Polizisten zudem noch geringe Mengen einer betäubungsmittelähnlichen Substanz und beschlagnahmten diese.

Kripo ermittelt

Bei den Tätern wurden die Personalien erfasst. Anschließend wurden sie entlassen. Gegen die jungen Männer ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Von MAZ