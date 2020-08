Wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem Geländewagen, der wie ein Brandsatz aussah, hatte die Polizei am Mittwoch die Burg Eisenhardt in Bad Belzig stundenlang gesperrt. Nun stellte sich heraus, dass es sich bei dem Objekt um eine Kerze und Kohlenanzünder handelt. Der Fall bleibt rätselhaft.