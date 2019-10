Polizei kontrolliert Fluchtwege nach Anschlag in Halle/Saale

Bad Belzig

Der antisemitische Anschlag mit zwei Todesopfern im Umfeld einer Synagoge in Halle an der Saale ( Sachsen-Anhalt) hat am Mittwochnachmittag auch im Hohen Fläming die brandenburgische Polizei in besondere Alarmbereitschaft versetzt. Mit Gewehren und Schutzwesten ausgerüstete Einsatzkräfte kontrollierten in der Umgebung von Bad Belzig, Niemegk und Treuenbrietzen das Umfeld der Autobahn 9 sowie einiger Bundesstraßen.

Sonderkräfte herangezogen

Das bestätigt Mario Heinemann, Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam, am Donnerstag auf Nachfrage der MAZ. Bei dem verstärkten Einsatz, zu dem auch Sonderkräfte herangezogen worden waren, ging es vor allem darum, über die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt hinweg mögliche Fluchtwege abzuschneiden. „Zunächst war nämlich nach dem Anschlag noch völlig unklar, wie viele Täter es in Halle und Umgebung gegeben hat und welche Wege sie womöglich nutzen auf der Flucht vom Tatort“, erklärt Mario Heinemann.

Belziger Forum spontan zur Gedenkstunde

Spontane Anteilnahme mit den Opfern des Anschlages zeigten noch am Mittwochabend Akteure des multikulturellen Infocafés „Der Winkel“ in Bad Belzig sowie des Vereins Belziger Forum. Sie nahmen an Gedenkstunden an der jüdischen Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin sowie am Brandenburger Tor teil.

Auch Akteure aus Bad Belzig beteiligten sich am Mittwochabend an der Solidaritätsbekundung vor der Neuen Synagoge in Berlin anlässlich des Attentats von Halle an der Saale. Quelle: Christoph Soeder/dpa

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen sowie bei der Synagogengemeinde Halle“,teilen die Akteure im Internet mit. Sie wollen weiter aktiv gegen jede Form von Antisemitismus eintreten.

Von Thomas Wachs