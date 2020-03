Mittelmark

Polizisten haben einen Autofahrer am Samstag um 22.45 Uhr an der Autobahn 9 an der Raststätte Fläming-Ost gestoppt, der mit 1,53 Promille durch die Nacht fuhr. Unterwegs war der Berliner in Richtung Potsdam.

Die Polizisten baten den Autofahrer zunächst darum, in ein Teströhrchen zu pusten. Anschließend musste der Mann mit zur Blutprobe. Nun bekommt der Mann bald Post von der Staatsanwaltschaft. Gegen den Fahrer läuft nun ein Strafverfahren.

Von MAZonline