Bad Belzig

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der im September 2019 versucht hat, eine 55-jährige Frau aus dem Hohen Fläming um ihr Erspartes zu bringen.

Angefangen hat alles am Nachmittag des 20. September mit dem Anruf einer Frau, die sich als Nichte ausgab und in der typischen Vorgehensweise des bekannten Enkeltricks wegen eines angeblichen Überweisungsfehlers der Bank nach Bargeld fragte, dass sie dringend für den Kauf einer Immobilie benötige.

Zweiter Anruf weckte Misstrauen

Da die Nichte des Opfers zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auf der Suche nach einem Haus war, glaubte sie der Anruferin und sagte ihre Hilfe zu. Auch fuhr die Frau unmittelbar danach zu ihrer Bank und hob die geforderte Summe von 30.000 Euro ab. Erst ein zweiter Anruf machte die Frau dann misstrauisch. Ihre angebliche Nichte wollte nämlich nicht selbst vorbeikommen, um das Geld abzuholen, sondern den Notar persönlich vorbeischicken.

Die Geschädigte beendete das Gespräch und hakte die Sache ab. Jedoch erschien am Abend ein Mann bei ihr im Dorf, der das zugesagte Geld abholen wollte. Voller Misstrauen reagierte die Frau in diesen Moment genau richtig: Sie schrie den Mann an, er solle verschwinden, was er dann auch tat.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der mittels Enkeltrick versuchte, an Geld zu kommen. Quelle: Phantombild Polizei

Ein Zeuge hatte außerdem zuvor beobachtet, dass genau der gleiche Mann, in der Zeit als sich die Frau bei ihrer Bank befand, in einem Taxi in der Nähe des Hauses stand und wartete. Gemeinsam mit dem Zeugen wurde ein Phantombild vom Geldabholer gefertigt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer kennt den auf dem Phantombild abgelichteten Mann und kann Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthalt geben? Hinweise unter: 03381/5600 oder www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ