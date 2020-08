Bad Belzig

Die Polizei hat im Krankenhaus Bad Belzig einen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin eingestochen hatte. Inzwischen ermittelt die Mordkommission zu dem Angriff. Dieser hat sich nach Angaben der Polizei vom Montag bereits am Freitag zugetragen.

Polizisten rücken im Krankenhaus an

Gegen 13.40 Uhr hatte einen 31-jährige Frau syrischer Abstammung aus Potsdam-Mittelmark per Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass sie schwer verletzt und auf dem Weg in ein Krankenhaus sei. „Dann brach der Kontakt ab“, schildert Polizeisprecher Heiko Schmidt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Seine Kollegen fanden heraus, dass eine verletzte Frau in das Krankenhaus Bad Belzig eingeliefert worden war. „Die dort festgestellten Verletzungen ließen einen Messerstich als sehr wahrscheinlich erscheinen“, erklärt Schmidt.

Anzeige

Angreifer war geständig

Im Krankenhaus ebenfalls anwesend war der 24 Jahre alte Lebensgefährte der Frau – auch er syrischer Staatsbürger. Der Mann gab zu, die Frau im Streit mit einem Messer am Rücken verletzt zu haben. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Die verletzte Frau ist in ein Spezialkrankenhaus verlegt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Staatsanwaltschaft Potsdam klassifizierte die Tat als versuchten Totschlag und beantragte Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen“, erklärt Heiko Schmidt. Das Amtsgericht Potsdam ordnete diese Haft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Spürhunde im Einsatz

Zur genauen Aufklärung der Tat kamen für die Suche nach Spuren und zu deren Sicherung ein Fährtenhund sowie Experten der Kriminalpolizei zum Einsatz.

Von MAZ